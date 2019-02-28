2019-02-28T16:57:40+03:00
Звезды

"Кольцо в мусорке": Татарстанские участники шоу "Спаси свою любовь" Язиля и Амир Набиуллины заявили о разводе

Кроме того, Язиля призналась своим подписчикам, что на днях получила сотрясение мозга и не без помощи своего мужа [фотов, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/a_ab_abyФото: instagram.com/a_ab_aby
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Амиру и Язиле Набиуллиным всего по 20 лет. Они успели повстречаться, пожениться и даже пару раз принять решение развестись. В последний раз от расставания их отговорил звонок кастинг-менеджера телепроекта "Спаси свою любовь", который сообщил, что Набиуллины прошли отбор на участие в шоу. Однако накануне, пара официально заявила о разводе.

- Кольцо в мусорке. Зеленый свет и я, наконец, счастлива, - написала Язиля и опубликовала в на своей соцстранице небольшое видео того, как действительно кидает обручальное кольцо в мусорное ведро.

Татарстанская участница шоу "Спаси свою любовь" Язиля Набиуллина заявила о разводе. Автор: @yazilya_hs.

Ранее девушка рассказала своим подписчикам, что провела одну из прошлых ночей под наблюдением врачей, так как у получила сотрясение мозга и постравматический шок.

Во всем этом она обвинила своего мужа - Амира. Однако после Язиля добавила, что никакого заявления в полицию писать не собирается. Девушка и раньше заявляла, что ее супруг систематически поднимает на нее руку.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

- Я сегодня целый день думала об этом, страшно, но это правда. Он будто ждал подходящего момента. Я думала, он был искренен со мной все эти годы со своей любовью. Я еще три дня назад говорила, что хочу от него детей, а он за 10 минут смог и ударить, и развестись, и, развернувшись, уйти, выбрав друзей. Ну да ладно, это его право. Моя любовь к нему рано или поздно переболит, у меня сейчас новая жизнь, - более серьезно написала Язиля в комментариях под собственным постом о "возвращении к счастливой жизни".

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Амир же переживает будущий развод менее публично. Молодой человек выложил видео, на котором и четко и ясно дал понять - возвращаться к любимой он не собирается, несмотря ни на что.

- Ребят, в общем, я принял решение развестись со своей женой, потому что дальше жить я так не могу: эти вечные истерики и так далее, и так далее. Я ее люблю, но жить с этим человеком больше не могу, потому что это вранье вечное, я устал просто от него, - рассказал Амир.

Татарстанский участник шоу "Спаси свою любовь" Амир Набиуллин заявил о разводе. Автор: @a_ab_aby.

На одном из эфиров о рукоприкладстве со стороны своего мужа рассказала и мать Амира - Альбина Набуллина, которая приехала на проект вслед за сыном и осталась в надежде спасти уже собственную семью.

Интересно, что об уходе с телепроекта ни Амир, ни Язиля пока ничего не говорят.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

ИСТОЧНИК KP.RU

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