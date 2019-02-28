2019-02-28T18:55:56+03:00
Общество

Стань частью команды «Лента»

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Компания «Лента» - одна из самых динамично развивающихся торговых сетей. Сегодня только в Казани работают уже пять гипермаркетов. Стремительное развитие сети обеспечивается, прежде всего, опытной профессиональной командой, которая развивается вместе с компанией. Грамотный подход к поиску и подбору персонала, доступное обучение и сопровождение на этапе адаптации новых сотрудников являются основой успеха, считают в компании. «Лента» не только уделяет пристальное внимание профессиональному развитию своих сотрудников, но и дает им возможность соблюдать баланс между работой и творчеством, проявить себя в рамках различных мероприятий, будь то спортивные события или городские субботники.

Руководство «Ленты» дает возможность каждому сотруднику учиться и совершенствоваться с самого первого дня и на всем трудовом пути в компании вне зависимости от занимаемой должности. При трудоустройстве сотрудники в первый же день проходят обучение по должности. Затем, по мере освоения функциональных обязанностей они проходят специализированные тренинги и встречаются с менеджером по обучению. В компании подмечают, что все это способствует закреплению теоретического и практического материала, а также позволяет раскрыть потенциал персонала.

Тем, кто хочет развиваться, в компании дают возможность подняться по карьерной лестнице. Причем сотрудник может не только расти в должности, но и перемещаться «горизонтально», меняя вид работы и изучая новые обязанности. Чтобы в полной мере оценить свои возможности и понять, насколько человек готов к официальному назначению на новую должность, руководство компании предлагает кандидатам для начала временно совмещать свои обязанности с тем функционалом, который его ждет в новой роли. Если справится и не потеряет желание, новая должность обеспечена.

Кстати, сотрудники, переезжая из одного города в другой, могут не беспокоиться о трудоустройстве - им помогут получить новое рабочее место в гипермаркете или супермаркете «Лента». Поскольку все сотрудники являются частью большой команды «Лента», компания готова предоставить возможность найти вакантное место в том городе, где планирует жить штатный сотрудник.

Члены большой семьи «Ленты» ежегодно принимают участие в мероприятиях, которые проходят в городах присутствия компании. Это и спортивные праздники, и мероприятия социальной направленности, например, городские субботники или акции по высаживанию цветов и растений. Совместными усилиями всех сотрудников гипермаркетов празднуются дни рождения торговых комплексов. Творческие личности есть в каждом магазине, и компания поистине ценит их!

Особое внимание в сети «Лента» уделяют детям сотрудников. Для мальчишек и девчонок организовывают развлекательные тематические мероприятия: праздники в честь Дня защиты детей, внутренние акции «Помоги собраться в школу» и новогодние утренники.

В свою очередь в своих сотрудниках руководство компании хочет увидеть желание работать, причем выполнять свои обязанности ответственно, даже если придется работать в очень интенсивном режиме. Ценными качествами остаются стремление расти и развиваться в крупной федеральной сети. Для трудоустройства на работу потребуется диплом о среднем или высшем образовании. Компания гордится своей командой и приглашает единомышленников стать ее частью.

Контакты для связи с отделом персонала:

(843) 567-11-20, Республика Татарстан;

(8362) 22-76-11, Республика МарийЭл;

(8352) 36-80-76, Республика Чувашия;

(8422) 24-09-90, Ульяновская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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