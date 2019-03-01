"Чаша сводит с ума?": у Центра семьи "Казан" горожане разделись ради обливания водой

В столице Татарстана территория Центра семьи "Казан", более известного в городе как "Чаша", кажется становится самым популярным местом для проведения флешмобов и фотосессий.

Еще недавно в социальных сетях обсуждали видео, на котором девушка в одном купальнике устроила там небольшую пробежку. А накануне в городских пабликах появилась новая тема для обсуждения. Дело в том, что закаленные жители Казани в голом виде решили устроить флешмоб около все той же "Чаши". В честь наступления весны они разделись и облились водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694860" frameborder="0"></iframe> У Центра семьи "Казан" горожане разделись ради обливания водой.соцсети

На кадрах видно, что в мероприятии приняли участие как мужчины, так и женщины.

- Весна идет, весне дорогу! - кричат участники флешмоба перед тем, как опрокинуть на себя тазы и ведра воды.

Однако другие горожане почему-то не особо оценили этот поступок и скептически отнеслись к их вере в скорый приход весны.

- Чаша в Казани сводит с ума? Что не так с этим местом? Почему там постоянно шабаш? - вопрошает в комментариях под постом интернет-пользователь Weary Traveller.

- Привет, пневмония, - ехидно замечает Lloinen Henkilo

- Какая еще весна? Март теперь мало чем отличается от февраля, - считает Дмитрий Казначеев.

- Раздали кредиты и остались в трусах, - предполагает некто Алтын Ханым.

Были среди комментаторов, правда, и те, кто признался, что в подобных флешмобах "есть своя прелесть", а недовольных товарищей назвали "ханжами".