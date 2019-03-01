«Дом.ru» снова признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России по версии Ookla®

Телеком-оператор «Дом.ru» второй год подряд признан компанией Ookla самым скоростным провайдером домашнего интернета в России. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2018 году с помощью Speedtest.

Для присуждения награды Ookla, один из лидеров тестирования и анализа скорости интернет-соединения, проанализировала тесты скорости интернета всех крупных интернет-провайдеров России*, проведенные пользователями в приложении Speedtest. Результаты анализа Ookla подтверждают, что в 2018 году «Дом.ru» показал наиболее высокие средние скорости в России и получил индекс скорости 45,60, тем самым, улучшив собственный прошлогодний результат на 2 пункта.

- Поздравляем «Дом.ru» с победой и получением награды Speedtest® Award за 2018 год. Эта премия отражает стремление компании обеспечивать высокие скорости, качественный сервис и надежную связь своим пользователям. «Дом.ru» получил оценку скорости Speed Score™ 45.60, а это значит, что клиенты оператора выходят в интернет на более высокой скорости, чем в среднем в России, сопоставимой с европейскими показателями, - комментирует генеральный директор Ookla Дуг Сатлз.

- Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы он был быстрым, стабильным, безопасным и удобным. Для этого модернизируем сети, совершенствуем систему резервирования, увеличиваем пропускную способность, обновляем парк wi-fi-роутеров и запускаем высокоскоростные тарифы. Для нас самое важное – счастье клиента, именно поэтому мы всегда стремимся предвосхищать их ожидания и быть на шаг впереди других. «Дом.ru» второй год подряд становится провайдером № 1 самого быстрого домашнего интернета в России по версии Speedtest. Мы рады, что нас выбрали и оценили миллионы людей. «Дом.ru» предлагает своим клиентам различные инновационные решения, а высокоскоростной интернет позволяет им использовать преимущества цифровых возможностей в жизни, - отмечает директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru» Андрей Чазов.

«Дом.ru» с нуля и по единым стандартам строит современные сети по технологии «оптика до дома», а также собственную магистральную сеть. Компания постоянно совершенствует систему резервирования и устойчивости сети, круглосуточно контролируя ее работоспособность из единого центра мониторинга. По итогам 2018 года средний уровень доступности сети для абонентов составил 99,997%. Эти и другие факторы помогают компании обеспечивать стабильно высокую скорость интернета, которая соответствует заявленной.

* Провайдеры широкополосного доступа в интернет, обслуживающие не менее 3% от общего количества пользователей услуги интернета в России

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» - национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов - «Дом.ru Бизнес» и «ЭР-Телеком». Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по доле клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е - среди операторов платного ТВ по итогам 3 квартала 2018. Сеть DOM.RU Wi-Fi — одна из самых больших сетей общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах третьего транспортного кольца, в Санкт-Петербурге — в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia.

Ookla®, компания-разработчик Speedtest®, является мировым лидером по тестированию и анализу скорости интернета. Использованное более 20 млрд. раз по всему миру, приложение Speedtest компании Ookla является наиболее точным способом измерения результатов работы сети. Speedtest предоставляет людям независимый взгляд на скорость и качество мобильного и стационарного ШПД-соединения. Это дает потребителям информацию, которая им необходима для понимания и устранения проблем, связанных с использованием интернета. Ookla преобразует эти миллиарды реальных тестов в жизненно важный инструмент исследования. Флагманский корпоративный продукт компании Speedtest Intelligence используется интернет-провайдерами, операторами, коммерческими компаниями, университетами и государственными агентствами, которые доверяют приверженности Ookla принципам обеспечения качества и нейтралитета. Имея штаб-квартиры в Сиэтле, Вашингтоне и дополнительные офисы в Дублине, Ирландии, Ookla с 2006 г. обеспечивает аналитическую информацию по телекоммуникационной отрасли.