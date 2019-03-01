Фотоконкурс «Комсомольской правды» в Казани «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАЛЫШ»

Вы любите фотографировать своего малыша? Считаете милые фотографии детишек самым лучшим поводом улыбнуться? Тогда ФОТОКОНКУРС «Мой любимый малыш» от «Комсомольской правды» в Казани совместно с партнерами, вам точно понравится!

Это не только еще один повод взять в руки камеру и поснимать забавные моменты детства, но и возможность выиграть полезные для здоровья вашего малыша призы и подарки.

Авторы снимков, которые наберут наибольшее количество голосов, получат месячный запас детского питания «Егор Иваныч» и Habibi (из расчета 6 баночек на один день - 186 баночек на месяц). А сеть салонов «Ортекс Мед» подарит каждому призеру сертификаты на 2500 рублей!

Для того чтобы стать участником фотоконкурса, нужно выложить ниже или прислать фотографию ребенка в возрасте до 3 лет с небольшим описанием на электронную почту kazankp@mail.ru (укажите Ф.И.О. родителя и ребенка, сотовый телефон).

Подробности можно узнать из положения о конкурсе или по телефону: (843) 226-05-05.

С 1 марта 2019 года по 21 марта 2019 года до 10:00 (МСК) фотографии участников будут публиковаться на сайте kazan.kp.ru.

Само голосование стартует с 15 марта 2019 года с 12:00 (МСК) и продлится оно до 10:00 25 марта 2019 года.

Будет определено три победителя.

Их награждение состоится 27 марта 2019 года в 11:00 в редакции издания «Комсомольская правда» в Казани, расположенной по адресу: г.Казань, пр. Ямашева, 10, 305 офис.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: TwitterVKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook x Загрузить фото Загрузите фотографию, нажав на кнопку, и заполните информацию о себе Загрузить фото Имя файла Удалить фото Согласие на передачу и обработку персональных данных Все поля обязательны для заполнения Отправить Принять участие в конкурсе Поздравляем, {#UserName}, вы стали участником фотоконкурса! После модерации ваша фотография появится на сайте. Участвовать еще раз

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА

«Ортекс Мед» - это профессиональная сеть ортопедических салонов в Татарстане. Это специализированный салон, где вам предложат компьютерную диагностику стоп, более 500 видов ортопедических изделий, около 100 позиций компрессионного трикотажа и множество других товаров для здоровья людей всех возрастов. В том числе салоны предлагают профилактические и лечебные изделия для малышей и их мам (кстати, будущих мам тоже). Ортопедические матрасы и подушки для крох, специальные подушки для кормящих мам, правильная профилактическая обувь для первых шагов малыша, а также массажные коврики для ножек и многое другое - все это можно найти в салоне «Ортекс Мед» в том районе, где вы живете.

Детское питание брендов «Егор Иваныч» и Habibi - идеальный выбор мам для питания малышей. Пюре «Егор Иваныч» прекрасно подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, красителей, сои и иных вредных компонентов. Составы и вкусы пюре разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Habibi - это детские пюре халяль родом из Марокко, а сейчас производящиеся и в Московской области из стопроцентного сырья халяль. С помощью широкого ассортимента пюре Habibi любая мама, и не только мусульманского вероисповедания, сможет составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясо-растительный и рыбно-растительный рацион ребенка. Пюре полностью соответствует жестким требованиям халяль в области производства продуктов питания - качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом «Халяль», выданным в СДС «Халяль».