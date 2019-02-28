В Казани неизвестные расстреляли сторожевую собаку и ее щенков

Несколько дней назад в Казани произошел очень дикий случай. Ко въезду к одному из предприятий на улице Тэцевская подъехала белая иномарка Nissan с закрытыми номерами, из него вышли несколько человек в масках и принялась из ружья расстреливать сторожевую собаку породы алабай и ее новорожденных щенков.

Фото: Татарстан24

По информации Татарстан 24, выжить удалось только двум щенкам. Остальные тела работники предприятия закопали на территории.

Отмечается, что в среду, 27 февраля, на месте преступления работала следственная группа. Им пришлось откопать убитых животных и отправить взрослую собаку на судмедэкспертизу. На месте трагедии правоохранителям удалось найти ружейную дробь, которая впоследствии может стать вещественным доказательством.