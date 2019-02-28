Соцсети: в Казани 19-летняя студентка разбилась насмерть, выпав из окна 12 этажа
В пятницу, 28 февраля, на территории Деревни Универсиады в Казани произошла трагедия. Из окна 12 этажа одного из зданий общежития выпала 19-летняя студентка института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого.
Фото: соцсети
Известно, что на место трагедии уже приезжали следователи, которым предстоит уточнить ее обстоятельства.
По информации из соцсетей одной из причин трагедии стала неудача девушки на экзамене. О своих проблемах погибшая писала своем Instаgram, подводя итоги прошлого года. Кроме появившейся ненависти к университету, девушка в своем посте отмечала предательства, отсутствие собственного дома, одиночество и факт воровства еды в общежитии.
Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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