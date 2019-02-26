Год эскроу-счетов: банки прогнозируют повышение ипотечных ставок в РТ

Прошлый год представители банков и застройщики оценили, как «крайне успешный» для рынка ипотеки в республике. В этом году показатели будут ниже, сошлись во мнении участники круглого стола РБК Татарстан

Цивилизованный рынок

Как рассказал на состоявшемся 21 февраля в Казани на круглом столе РБК Татарстан начальник отдела строительства социально-культурных объектов минстроя РТ Динар Сагдатуллин, в прошлом году количество ипотечных кредитов в республике увеличилось на 26%, средняя ставка снизилась на 1,04 процентных пункта. По мнению представителя министерства, это свидетельствует о сохранившейся покупательской способности населения.

«Я думаю, переход на эскроу-счета является положительным моментом, в первую очередь, для граждан, которые могут быть уверены в сохранности их средств», – отметил Сагдатуллин.

Коммерческий директор ГК «Садовое Кольцо» Анатолий Баталин поддержал представителя министерства, заявив, что реформа системы финансирования долевого строительства – это переход к цивилизованному рынку. Застройщики будут обязаны выводить на рынок качественный продукт. Конкуренция, по его мнению, не позволит застройщикам чрезмерно завышать стоимость квадратного метра. Хотя маржинальность бизнеса, признал он, снизится.

«Если в прежние годы можно было говорить, что все зависит только от застройщика, качества продукта, правильного маркетинга, характеристик жилого комплекса, то в этом году все изменится. 2019-й станет годом взаимодействия застройщиков и банков. Успешность проекта, минимум, на 30% будет зависеть от того, как застройщик договорится с банком», – сказал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо», которая строит в Казани ЖК «Savin House».

Баталин добавил, что банкам придется брать на себя несвойственные для них функции по контролю за строительством.

Покупательская способность

Управляющая операционным офисом «Абсолют Банк» в Казани Алсу Тазеева тоже заявила о сохранившейся покупательской способности у населения. В результате, банки перестали конкурировать между собой по размеру годовой ставки. Клиенты, по ее словам, ориентируются на скорость процесса выдачи кредита.

Тазеева сообщила, что на ипотеку приходится 70% от общего количества сделок с недвижимостью. В Татарстане в 2018 году выдали кредитов на 96 млрд рублей, что на 50% превышает показатели позапрошлого года. В этом году, по ее словам, «Абсолют банк» ожидает, что сумма будет такой же.

«Желание купить квартиру в прошлом году было у 6% населения, в этом году – у 10%. На ипотечном рынке наблюдаются интересные тенденции. Например, ипотека приобретает «женское лицо»: в 2016 году среди заемщиков 56% составляли мужчины, в этом году их количество сократилось до 46%», – рассказала Тазеева.

По ее словам, средний возраст заемщиков снизился с 37 до 34 лет. Срок кредита увеличился до 17-19 лет. Средний платеж по Татарстану составляет 21-22 тыс.рублей.

Ставки по ипотеке, сообщила она, растут с осени прошлого года после того, как летом 2018 года был достигнут исторический минимум в 9,6%. В банке прогнозируют их дальнейший рост. Для развития рынка ипотеки, по мнению топ-менеджера, нужна будет государственная поддержка.

«Если мы вспомним 2015-2016 годы, то тогда без господдержки стройка бы не справилась бы с ситуацией, государство оказало достаточно серьезную помощь. В результате, ипотека стала не просто банковским продуктом, а социальным проектом федерального значения», – сказала Тазеева.

Две ипотеки на семью

Руководитель направления партнерского канала казанского регионального центра по розничному бизнесу Ак Барс Банка Светлана Воронова сообщила, что в 2018 году показатели по ипотеке превысили позапрошлогодние результаты на 167%: в 2017 году было выдано кредитов на 14 млрд рублей, в прошлом – порядка 23,5 млрд.

«Сыграли роль стабильно низкие ставки по ипотеке, кроме того, у нас были совместные акций с застройщиками, например, субсидирование ставки», – сказала Воронова.

Представитель Ак Барс Банка отметила, что многие семьи оформляют по две ипотеки на каждого из супругов: в одной квартире живут, другую – сдают в аренду, чтобы повысить уровень дохода.

Она добавила, что на данный момент у банка есть договоренность по субсидированию процентной ставки с 4 застройщиками. Для клиентов она составит от 7,5%, в зависимости от того, к какой договоренности банк придет с застройщиками. Это, по мнению Вороновой, позволит поддержать интерес покупателей к первичному жилью. По ее словам, в IV квартале 2018 года 70% кредитов было взято на приобретение нового жилья, 30% – на вторичку. В январе-феврале процентное соотношение выровнялось.

В 2019 году в Ак Барс Банке рассчитывают сохранить объемы ипотечного кредитования, хотя на темпы развития прошлого и позапрошлого годов рассчитывать не приходится, сказала она. «Ипотека будет, потому что она интересна людям», – сказала Воронова.

Снижение качества заемщиков

Заместитель председателя правления АО «ТАТСОЦБАНК» Дмитрий Кузнецов сообщил, что клиентам в настоящее время выгодно брать жилье в ипотеку. Ставка в 2019 году поднялась – с 8% в феврале прошлого года до 8,4%.

«Не буду прогнозировать, что ставки пойдут вверх. Я думаю, что ставка сейчас находится на оптимальном уровне и сохранится до конца года, если не будет каких-либо коллизий, например, роста ключевой ставки», – сказал он.

Прошлый год Кузнецов оценил, как удачный: планы удалось перевыполнить. Он отметил, что 60% от общего количества кредитов было взято на покупку жилья на вторичном рынке.

В то же время, по словам топ-менеджера, ухудшилось качество заемщиков, и возросло количество отказов в кредите. «Это люди с плохой кредитной историей. Кроме того, было много рефинансированных ипотек», – сказал зампредправления «ТАТСОЦБАНКА».

По словам Кузнецова, клиенты стараются получить кредит на максимальный срок – до 25 лет, чтобы обеспечить максимально комфортный платеж. «Думаю, причина в том, что пока уровень средней заработной платы недостаточно высок. По нашей информации, сейчас наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, стоимостью до 2,8 млн рублей, и двухкомнатные – до 4 млн», – сказал он.