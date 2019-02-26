В Казани пассажирский автобус после ДТП въехал в надземный пешеходный переход
Серьезная авария произошла в Казани минувшим вечером. На проспекте Победы, недалеко от Агропромпарка столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус МАЗ, следовавший по пятому маршруту.
По словам очевидцев, "Мерседес" притормозил около остановки, чтобы забрать людей. В этот момент в него на большой скорости врезался МАЗ. После этого "краснобус" продолжил движение.Остановили его лишь ступеньки надземного пешеходного перехода.
Фото: соцсети.
Кадры аварии сразу же облетели соцсети. Жители Казани сразу же начали обсуждать причины ДТП. Варианты, при этом, назывались самые разные.
- А все почему? Потом в что работают бедные по 15 часов из-за нехватки водителей.
- Думал там развязка для разворота.
- Когда захотел въехать в подземку, как в Москве, но перепутал верх и низ.
- Там лёд на дороге, с Глушко тормозить приходится.
- Да он за пешеходом гнался, который проезд не оплатил.
Последствия аварии оказались довольно серьезными. В ДТП пострадали семь человек. Их доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU