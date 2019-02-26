2019-02-26T11:41:17+03:00
Происшествия

В Казани пассажирский автобус после ДТП въехал в надземный пешеходный переход

В результате дорожного инцидента пострадали 7 человек
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Серьезная авария произошла в Казани минувшим вечером. На проспекте Победы, недалеко от Агропромпарка столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус МАЗ, следовавший по пятому маршруту.

По словам очевидцев, "Мерседес" притормозил около остановки, чтобы забрать людей. В этот момент в него на большой скорости врезался МАЗ. После этого "краснобус" продолжил движение.Остановили его лишь ступеньки надземного пешеходного перехода.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Кадры аварии сразу же облетели соцсети. Жители Казани сразу же начали обсуждать причины ДТП. Варианты, при этом, назывались самые разные.

- А все почему? Потом в что работают бедные по 15 часов из-за нехватки водителей.

- Думал там развязка для разворота.

- Когда захотел въехать в подземку, как в Москве, но перепутал верх и низ.

- Там лёд на дороге, с Глушко тормозить приходится.

- Да он за пешеходом гнался, который проезд не оплатил.

Последствия аварии оказались довольно серьезными. В ДТП пострадали семь человек. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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