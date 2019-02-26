Татарстанец разгуливал по больнице с ножом в спине: новые подробности

В Зеленодольске продолжают разбираться в истории о том, как же местный житель получил ранение ножом. При этом он не просто выжил, а еще, находясь в больнице, отправился на перекур прямо с торчащим из спины лезвием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694175" frameborder="0"></iframe> Татарстанец разгуливал по больнице с ножом в спине.соцсети

Полиция пока вынуждена дожидаться просветления в сознании компании, в составе которой накануне кутил «герой» этого видеоролика. Мужчину доставили в больницу в таком состоянии, что в народе называется «в стельку»: сам передвигается на автопилоте, речи нет, мыслей тоже.

Раненного прооперировали, пока он под наблюдением врачей. Хорошо заточенный кухонный нож вошел в его тело на несколько сантиметров и наткнулся на кость. Это мужчину и спасло - еще пара сантиметров левее - и лезвие пронзило легкое.

- Узнать, кто это его так, пока не получается, - сообщили собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных органах. - Пить в компании с приятелями и сожительницей потерпевший начал еще 23 февраля, и попойка не прекращалась до 24 февраля. Уже под утро соседи и вызвали полицию. Сам мужчина не помнит, как все произошло.

Прояснить ситуацию могла бы сожительница, но она напилась так, что просто отключилась, и еще до сих пор не обрела ясного сознания.

- Сейчас все зависит от врачей и экспертов, - сообщил источник «КП-Казань». - От признания степени тяжести причиненных ран зависит статья, по которой будет возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в этом деле уже есть.