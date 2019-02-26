2019-02-26T15:57:20+03:00
Происшествия

Татарстанец разгуливал по больнице с ножом в спине: новые подробности

В деле о его ранении появились подозреваемые [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Зеленодольске продолжают разбираться в истории о том, как же местный житель получил ранение ножом. При этом он не просто выжил, а еще, находясь в больнице, отправился на перекур прямо с торчащим из спины лезвием.

Татарстанец разгуливал по больнице с ножом в спине.соцсети

Полиция пока вынуждена дожидаться просветления в сознании компании, в составе которой накануне кутил «герой» этого видеоролика. Мужчину доставили в больницу в таком состоянии, что в народе называется «в стельку»: сам передвигается на автопилоте, речи нет, мыслей тоже.

Раненного прооперировали, пока он под наблюдением врачей. Хорошо заточенный кухонный нож вошел в его тело на несколько сантиметров и наткнулся на кость. Это мужчину и спасло - еще пара сантиметров левее - и лезвие пронзило легкое.

- Узнать, кто это его так, пока не получается, - сообщили собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных органах. - Пить в компании с приятелями и сожительницей потерпевший начал еще 23 февраля, и попойка не прекращалась до 24 февраля. Уже под утро соседи и вызвали полицию. Сам мужчина не помнит, как все произошло.

Прояснить ситуацию могла бы сожительница, но она напилась так, что просто отключилась, и еще до сих пор не обрела ясного сознания.

- Сейчас все зависит от врачей и экспертов, - сообщил источник «КП-Казань». - От признания степени тяжести причиненных ран зависит статья, по которой будет возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в этом деле уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Карьера, как кардиограмма при тахикардии": Бывший вратарь "Рубина" Джанаев интересен аутсайдеру польской Экстраклассы
Президент Татарстана о демографии в республике: «Главное, уговорить женщин»
В Казани планирует открыть детский научный центр «Кванториум»
Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
Татарстанец заступился за сестру и получил от ревнивца удар ножом в спину
С 2019 по 2024 годы в Казани хотят расселить 51 аварийный дом
В Татарстане из-за нарушений закрыли 11 частных клиник пластической хирургии
В 2018 году крупные и средние предприятия Казани отгрузили товаров на 314,9 миллиарда рублей
В Татарстане за 200 тысяч рублей продают льва из автомобильных покрышек
"Денег нет": мэр Казани дал понять, что льготных проездных студентам ждать не стоит
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Казани хотят построить башню «Тюбетей Tower» за 350 миллионов рублей
Три района Казани 27 февраля останутся без света
За 2018 год цена на жилье в новостройках Казани выросла на 19%
Минсельхозпрод Татарстана: цены на хлеб в республике не повысятся
Мэр Набережных Челнов просит больше власти для борьбы с алкомаркетами
В Татарстане автобус полный людей попал в ДТП: два человека пострадали
"Давайте мечтать": Мэр Казани хочет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным
Аэропорт "Казань" начал обслуживать пассажиров с электронными талонами на посадку
Это даже не "Аргентина-Ямайка": "Ак Барс" с треском проиграл "Авангарду" в первом матче плей-офф
В Казани приставы закрыли опасный торговый центр
В Чувашии под угрозой затопления 9 сел и деревень