В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД устроили на мойке водную битву
«Первые 40 лет детства - самые сложные в жизни мальчика» - эта народная мудрость нашла свое подтверждение в Набережных Челнах. Откуда в интернет и было выложено довольно забавное видео. В главных ролях – сотрудники ГИБДД.
Камера видеонаблюдения на автомойке запечатлела, как двое полицейских решили привести в порядок свою патрульную машину. Сначала все было нормально. Но когда один из сотрудников ГИБДД начал промывать из шланга автомобильные коврики, то ему стало скучно или завидно, что его напарник стоял в стороне и ничего не делал. И в итоге он неожиданно получил удар струей воды, а потом еще.
В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД устроили на мойке водную битву.соцсети
Он решил не оставлять это просто так и включился в игру. Отбежал в сторону, схватил ведро с водой и окатил ею зачинщика. Тот продолжал «отстреливаться» из шланга. Так что его сопернику пришлось снова бежать с ведром за водой. Водная битва продолжилась.
Выложившие в интернет этот забавный ролик утверждают, что все это произошло сравнительно недавно и именно в Набережных Челнах.
ИСТОЧНИК KP.RU