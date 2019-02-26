«Первые 40 лет детства - самые сложные в жизни мальчика» - эта народная мудрость нашла свое подтверждение в Набережных Челнах. Откуда в интернет и было выложено довольно забавное видео. В главных ролях – сотрудники ГИБДД.

Камера видеонаблюдения на автомойке запечатлела, как двое полицейских решили привести в порядок свою патрульную машину. Сначала все было нормально. Но когда один из сотрудников ГИБДД начал промывать из шланга автомобильные коврики, то ему стало скучно или завидно, что его напарник стоял в стороне и ничего не делал. И в итоге он неожиданно получил удар струей воды, а потом еще.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694090" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД устроили на мойке водную битву.соцсети

Он решил не оставлять это просто так и включился в игру. Отбежал в сторону, схватил ведро с водой и окатил ею зачинщика. Тот продолжал «отстреливаться» из шланга. Так что его сопернику пришлось снова бежать с ведром за водой. Водная битва продолжилась.

Выложившие в интернет этот забавный ролик утверждают, что все это произошло сравнительно недавно и именно в Набережных Челнах.