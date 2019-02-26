КМПО: слагаемые успеха

АО «КМПО» - предприятие полного цикла по производству газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов для нефтегазовой сферы, расположенное в Авиастроительном районе г. Казани.

Это крупное промышленное объединение с большой производственной территорией, несколькими корпусами, со своим кузнечным и литейным производством.

Продукция КМПО - сложная, высокотехнологичная. Газотурбинные двигатели, выдерживающие сверхвысокие газодинамические нагрузки, и газоперекачивающие агрегаты эксплуатируются в том числе и в экстремальных условиях: от Крайнего Севера до среднеазиатских пустынь.

Двигатели и ГПА постоянно модернизируются, чтобы соответствовать запросам заказчиков. Поэтому на предприятии была создана собственная конструкторская служба.

Этот шаг позволил КМПО выступать в роли инжиниринговой компании: предприятие разрабатывает, производит, монтирует и вводит в эксплуатацию свою продукцию.

Выпуск газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов в современных условиях требует внедрения информационных технологий на всех этапах жизненного цикла изделий. Уже несколько лет на КМПО ведутся работы по созданию единой информационной системы управления данными об изделии начиная от этапа создания конструкторской документации и заканчивая этапом непосредственного производства, эксплуатации и утилизации.

Конструкторская служба работает в единой среде управления данными об изделии, реализовано групповое проектирование. В результате объединения всех, кто принимает участие в разработке изделия: конструкторов, технологов, конструкторов оснастки, металлургов и других подразделений, - уменьшаются затраты на разработку, проведение изменений в документации, происходит быстрый поиск актуальных данных.

Следующий этап цифровизации - внедрение MES-системы, автоматизирующей управление производственными процессами. Эта система даст возможность в реальном времени составлять и своевременно корректировать детальные производственные планы, позволит перейти к «прозрачному» производству.

Внедряемые новшества сокращают сроки производства, снижают себестоимость изделия, исключают ошибки в процессе производства.

Развивать компанию, осваивать современные технологии и перспективную продукцию невозможно без наличия высококвалифицированных сотрудников.

На КМПО созданы все условия для повышения квалификации и карьерного роста как молодых сотрудников, так и сотрудников со стажем. Развит институт наставничества. Наставничество позволяет передать накопленный бесценный опыт ветеранов объединения новому поколению, помогает работникам в профессиональном становлении. Для молодых моторостроителей ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства. Особо отличившиеся рабочие и специалисты по представлению своих подразделений пополняют ряды «Золотого фонда» объединения, что влечет за собой ряд материальных и социальных привилегий, таких, например, как единовременная выплата в размере 40 тысяч рублей.

На предприятии идет планомерная работа по привлечению молодых специалистов, которая ведется системно и без перерыва. КМПО сотрудничает с КНИТУ им. Туполева. В рамках программы взаимодействия набираются целевые группы, в которых готовят студентов, учитывая специфику производства КМПО. Подобные программы взаимодействия есть с КАТК им. П. В. Дементьева и машиностроительным техникумом.

Фото: КМПО.

Уделяется внимание и учащимся общеобразовательных школ и лицеев: создаются целевые классы, ребят приглашают на экскурсии в цеха. На базе учебно-производственного центра КМПО по инициативе генерального директора Д. Каримуллина вот уже шестой год работает кружок технического творчества, в котором дети занимаются бесплатно. Воспитанники кружка с завидным постоянством занимают призовые места на республиканских и всероссийских конкурсах технического творчества.

Основополагающим фактором в мотивации персонала является социальная стабильность и защищенность работников. Поэтому руководство завода отводит социальной политике большую роль. Моторостроители могут участвовать в программе социальной ипотеки, действуют корпоративные программы по улучшению жилищных условий: дотация на покупку коммерческого жилья, компенсация части расходов за съем жилья. Сотрудникам обеспечено регулярное медицинское обследование, дотация на питание, доступно лечение в профилактории и российских санаториях, отдых на базе «Атлашкино».

Поддержка молодежи занимает особое место. Им предоставляется материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка. Подъемные пособия выплачиваются молодым людям, отслужившим в армии и вернувшимся на завод. Все молодежные инициативы аккумулируются в Совете молодежи КМПО. Он помогает молодым работникам адаптироваться и закрепиться на производстве. Поддерживается и творческое развитие сотрудников.

Персонал - это настоящая ценность КМПО. Благодаря хорошо подобранному трудовому коллективу предприятие получает весомое конкурентное преимущество на рынке. Команда моторостроителей, объединенная общими целями и квалифицированно выполняющая свою работу, способна реализовать самые серьезные задачи.