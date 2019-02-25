Tele2 обеспечит LTE-покрытием 97% жителей Татарстана

Tele2 продолжает развитие 4G-сети в Республике Татарстан. В 2019 году компания намерена обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 97% жителей региона и сравнять LTE-покрытие с покрытием сетью голосовой связи.

В 2019 году Tele2 сфокусируется на дальнейшем расширении 4G-покрытия, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах Татарстана. Оператор увеличит количество базовых станций четвертого поколения вдвое, что позволит сравнять охват населения сетью высокоскоростного мобильного интернета с охватом сетью голосовой связи. В результате преимущества LTE-технологии будут доступны 97% жителей республики.

Планомерное развитие 4G-сети в Татарстане оператор ведет с 2017 года. В прошлом году компания увеличила покрытие сети и обеспечила доступом к технологии 81% жителей региона. Преимущества LTE стали доступны еще в десятках населенных пунктов Татарстана. Кроме того, оператор реализовал ряд технических решений, направленных на ускорение 4G-сети в частотном диапазоне 1800 МГц. Оборудование, используемое Tele2 для быстрого интернета в этом диапазоне, позволяет обеспечить скорости до 75 Мбит/сек.

Масштабное развитие технологии четвертого поколения оператор ведет на фоне активного проникновения 4G-устройств. За 2018 год их количество в сети оператора выросло в 2,3 раза. Каждый второй абонент Tele2 сегодня – пользователь высокоскоростного мобильного интернета. С увеличением числа 4G-устройств растет и объем скачанного интернет-трафика: за последний год трафик в сети LTE вырос в 3,6 раза, а доля 4G в общем объеме потребления мобильного интернета достигла 55%.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«В числе основных трендов отрасли мы видим стабильную миграцию интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Это характерно не только для крупных городов, но и для небольших населенных пунктов на всей территории Приволжья. Востребованность услуг на базе LTE-технологии растет кратными темпами, а значит, наша приоритетная задача в этом году – обеспечить доступ к 4G-интернету даже в самых отдаленных населенных пунктах регионов. Мы намерены активно развивать инфраструктуру именно в области – большая часть новых базовых станций будет построена за пределами областных центров. Это позволит нам сравнять в Татарстане покрытие высокоскоростным мобильным интернетом с текущим покрытием сетью голосовой связи».