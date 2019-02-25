Лучший подарок к Мужскому дню!

Лучшие друзья девушек - это бриллианты, лучший друг мужчин - футбольный мяч! А если позвать за компанию хороших друзей и любимых болельщиц, так вообще настоящий праздник получится. Проверено на личном опыте!

Равняйсь! Смирно!

- Сильные и смелые, высокие и отважные! Легкие и стремительные, энергичные и надежные! - ведущая турнира представляет команды-участницы и выводит их на стартовое построение. Равнение на государственные флаги России и Татарстана, звучат гимны.

«Комсомольская правда» - народная газета, а футбол - народная игра. Региональный директор «Комсомолки» Тимур Бадретдинов напутствует участников турнира пожеланиями удачи и отсутствия травм, а судья дает стартовый свисток. Понеслась!

Первые сражения

На площадку выходят команды «Лента» и «Газпром газомоторное топливо». Первый удар по воротам на счету игрока «Ленты» Данила Никифорова. Он же забивает и первый гол турнира.

- Здорово, что проводятся такие соревнования. Интересно играть вместе с коллегами против других команд, это сближает, а потом и работается легче, - рассыпается в комплиментах плеймейкер и по совместительству продавец-логист в желтой футболке.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ.

На противоположной стороне свои эмоции и свои герои.

- Молодец! Кому отдали? Хорошо пошел, пинай прямо по воротам! - просыпаются болельщицы.

Пусть скорости невысоки и команды иногда забывают о правилах, зато все играют без «подстав» - только действующими сотрудниками из штата компаний.

- У нас молодое предприятие, еще только идет период становления всех социальных и культурных мероприятий, - объясняет ведущий инженер отдела главного механика компании «Газпром газомоторное топливо» Андрей Фуртин. - В таком турнире участвуем впервые, как узнали - сразу кинули клич и собрались на первую тренировку. За несколько занятий определился костяк, он и играет сегодня.

Слаженности газпромовцам пока не хватает, и игроки в желтой форме стремительно наращивают преимущество.

- Ура, гол! Хоть не всухую! Будто сама забила, - поддерживают своих коллег девчонки. Повод отличный: ребята сокращают разрыв. Матч заканчивается со счетом 5:1.

В перерывах между спортивными баталиями ведущая проводит занимательные викторины. За правильные ответы - приятные подарки от предприятий. А тем временем на паркет выходят новые участники.

Битва фаворитов

Розыгрыш штрафного удара - первый яркий момент следующего матча. Вратарь КМПО тащит чумовой мяч, а в ответной атаке Денис Тагашев катит мяч мимо голкипера Казанского государственного казенного порохового завода - 1:0! Денис - мастер участка 70-го цеха предприятия.

- Завод уделяет большое внимание спортивной жизни сотрудников, - рассказывает он. - Два раза в неделю тренируемся, два раза в год проводится турнир между цехами. Скоро вот в зале пройдут соревнования, а летом на газончике. Еще и профсоюз Кубок Бабека проводит, так что скучать не приходится!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ.

Игра здесь более напряженная, а соперники примерно равны по уровню. Обмен голами, борьба обостряется. Ребята с порохового идут вперед, гол вроде близко, но забивает в итоге КМПО. А потом еще и еще, в итоге счет повторяет результат первого матча.

Новые эмоции

Водичка из заповедной Марий Эл от компании «Сестрица», чай от «Фабрики здоровых продуктов», вкусный и полезный перекус от «Трапеза Компани» - и команда Порохового вновь выходит на площадку. Теперь им обязательно надо побеждать, и парни быстро открывают счет. В год после 230-летнего юбилея заводчане хотят продолжить борьбу за главный кубок. Мяч быстро ходит от одних ворот к другим и вновь влетает в ворота.

- Ни шагу назад, только вперед,

«Лента», мы верим, победа нас ждет!

Девчонки из группы поддержки поддерживают своих, 12 минут тайма пролетают незаметно. «Лента» отыгрывается, но Пороховой забивает вновь. Финальный штурм не помогает - 4:2, и команды сравниваются по набранным очкам.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ.

- Сначала проводятся соревнования между цехами, а лучшие потом попадают в сборную, - рассказывает вратарь КГКПЗ Александр Якимов. Заслугу слесаря-ремонтника в победе переоценить сложно. - Предприятие заботится о досуге сотрудников, регулярно играем раз в неделю и сегодня тоже надеемся на хороший результат! Идет сплочение коллектива, да и на здоровье благотворно сказывается!

«Газпром» вышел против КМПО как на последний бой. Но в составе моторостроителей несколько участников городских турниров, и парни явно опытнее. Зато у газпромовцев болельщицы громче!

- Здесь не ругаемся, здесь здоровая игра! - остужает пыл соперников сотрудница «ГГТ» Лилия Валиева, а потом дает комментарий журналистам: - Турнир очень понравился. Пусть в этот раз у наших ребят на площадке не все получилось, но все равно мы в хорошем настроении! А в следующий раз будет еще лучше!

Кульминация

Перед началом третьего тура еще ничего не ясно. Если в первом матче победит «Лента», то сразу три команды могут набрать по 6 очков и придется считать дополнительные показатели.

Но КМПО упускать чемпионство уже не собирается. Точное попадание со штрафного как наказание за грубость. Три в один одни, три в один другие: первые не забили, вторые увеличили свое преимущество. К перерыву счет уже 4:0.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ.

- Серега все для тебя сделал. А ты для Сереги? - шутят над партнерами мотористы, имея в виду Сергея Привалова. С опытом игры в Высшей лиге Федерации мини-футбола Казани он сегодня лучший на площадке. Кстати, сама федерация тоже помогала в организации и предоставила судей. А на табло тем временем уже 6:0!

Последняя игра определяла, кто займет второе, а кто четвертое место. Но борьбы не получилось. Пороховой завод с большим перевесом выиграл у команды «Газпром газомоторное топливо» и забрал кубок за второе место. Третье место у «Ленты», чемпионство у Казанского моторостроительного производственного объединения. Они сегодня действительно сильнейшие и достойнейшие.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ.

Впрочем, без подарков не ушел никто. Игроки и руководители команд, девушки из групп поддержки, судьи федерации, фотограф, партнеры из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и сотрудники Республиканского центра медицины катастроф, оказывавшие помощь травмированным, - все получили поздравительные пакеты от «Комсомолки», бренда органической косметики Natura Siberica и других организаторов!

Награждение победителей, совместные фото на память и обещание собраться вновь. Турнир удался, а значит, жизнь стала еще чуточку добрее и интереснее!

Партнеры проекта

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма - один из ведущих спортивных вузов России. Мы готовим чемпионов!

«Сестрица» - самая популярная вода в Поволжье. «Сестрица» - вода для вашей красоты и здоровья из заповедной Республики Марий Эл.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»

«Трапеза Компани» - кейтеринг от профессионалов. Вкусно готовим, красиво подаем!

ООО «Фабрика здоровых продуктов» - производитель натуральных чаев с добавлением трав и ягод.

Бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири Natura Siberica. Магазин и спа-кабинет находится в ТЦ «Парк Хаус».Natura Siberica – бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине и Камчатке. Качество продукции подтверждено многочисленными престижными международными сертификатам.

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