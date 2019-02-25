Не на ту напал!: В Татарстане продавщица магазина самостоятельно задержала грабителя

33-летнему жителю Альметьевска срочно понадобились деньги. Вот только он не придумал ничего лучше, чем ограбить магазин. Он нашел подходящую, по его мнению, торговую точку. Магазинчик небольшой, людей не много. Впрочем, на всякий случай мужчина решил перестраховаться и дождался пока из магазина уйдут другие мужчины и останутся только женщины.

План, казалось бы, гениален. Женщины вряд ли смогут дать отпор. Дождавшись удобного момента, злоумышленник подошел ближе к кассе и ударил одну из покупательниц пустой бутылкой коньяка по голове, а затем начал требовать с продавщицы пять тысяч рублей. Когда женщина отказалась он попытался применить силу и начал крушить торговые полки, пытаясь пробраться к кассе, но продавщица и тут не растерялась - сбросила кассовый аппарат на пол.

Впрочем, грабитель все же сумел ухватить купюру в тысячу рублей. С "добычей" он попытался спокойно покинуть магазин. Тут в дело вмешались другие женщины, находившиеся в момент нападения в магазине, они успели позвать на помощь мужчину, который как раз направлялся в магазин за покупками.

В итоге злоумышленника удалось скрутить. Пока проходивший мимо мужчина удерживал грабителя, продавщица вызвала полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира и отвезли в отделение.

- Фигурант уголовного дела ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и состоит на наркологическом учете за употребление психоактивных и запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту отделом дознания отдела МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.