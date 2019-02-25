Происшествие в небе над Казанью: Пилот самолета Прага-Сеул заметил утечку топлива и был вынужден развернуть самолет

23 февраля самолет Airbus А330-300 выполнял рейс из Праги в Сеул. На борту находились 268 человек. Вылет прошел в штатном режиме. Самолет спокойно находился в воздухе несколько часов. Однако затем пилот заметил неисправность. Он обнаружил утечку топлива.

По данным чешского издания blesk.cz, проблема появилась, когда самолет находился над Казанью. Времени для принятия решения было немного. В итоге пилот решил развернуть самолет и вернуться в Прагу.

Посадка в столице Чехии прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер отправили на проверку, а пассажирам предоставили резервное воздушное судно.