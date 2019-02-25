2019-02-25T08:47:50+03:00
Происшествия

Происшествие в небе над Казанью: Пилот самолета Прага-Сеул заметил утечку топлива и был вынужден развернуть самолет

На борту находились 268 человек
Елизавета МАКАРОВА
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Лайнер приземлился без видимых проблем.Лайнер приземлился без видимых проблем.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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23 февраля самолет Airbus А330-300 выполнял рейс из Праги в Сеул. На борту находились 268 человек. Вылет прошел в штатном режиме. Самолет спокойно находился в воздухе несколько часов. Однако затем пилот заметил неисправность. Он обнаружил утечку топлива.

По данным чешского издания blesk.cz, проблема появилась, когда самолет находился над Казанью. Времени для принятия решения было немного. В итоге пилот решил развернуть самолет и вернуться в Прагу.

Посадка в столице Чехии прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер отправили на проверку, а пассажирам предоставили резервное воздушное судно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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