«Нижнекамскнефтехим»: Хотим, чтобы мы стали для своих сотрудников второй семьей

Мнение о том, что работа на заводе - это грустно, скучно и уныло, в корне является неверным. Примером, развенчивающим эти мифы, можно считать ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу компаний «ТАИФ».

Здесь созданы все условия для развития и совершенствования молодых работников. Как рассказал нам исполняющий обязанности заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов, почти 43% от общего числа сотрудников - молодежь до 35 лет. Поэтому молодежная политика - одно из приоритетных направлений деятельности компании.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

На предприятии функционирует отдел по работе с молодежью. Коллективным договором предусмотрен ряд льгот для молодых. Вся работа внутри коллектива выстроена так, что какими бы талантами и предпочтениями специалист ни обладал, он в любом случае найдет площадку для самореализации.

- Администрация и профсоюзный комитет компании делает всё, чтобы сотрудник не просто пришел на свое рабочее место, отработал смену и ушел, а почувствовал себя частью большой и дружной семьи нефтехимиков, частью команды, где каждый может найти применение своим способностям и талантам. Для социальной адаптации молодежи на предприятии в течение года проводятся конкурсы профмастерства, творческие фестивали, туристические слеты и спортивные состязания, - рассказал заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорта Евгений Рябов.

«НАМ ЗАВИДУЮТ И РАССПРАШИВАЮТ»

Айнур Хафизов работает начальником смены на заводе стирола и полиэфирных смол. Он руководит коллективом, который ведет производственный процесс, а также следит за качеством изготовления продукции. В свободное время он играет в КВН в составе команды «Проспект химиков» и участвует в творческих конкурсах. В прошлом году команда «Нижнекамскнефтехима» выиграла республиканский конкурс КВН Лиги рабочей молодежи и получила путевку в Сочи для участия в международном фестивале «КиВиН-2019».

Нефтехимикам остается только придумывать шутки - технические вопросы решает руководство.

- Когда общаешься с командами других предприятий, осознаешь, что руководство «Нижнекамскнефтехима» уделяет нам много внимания и многое делает для нас. Поэтому хочется участвовать во всем, что проводится. Нам завидуют и расспрашивают, как там было в Сочи на конкурсе, - рассказал Айнур.

Карандаш всегда наготове.

Темы для выступлений берут иногда из обычной жизни. Поэтому карандаш всегда наготове - вдруг прозвучит шутка, которая станет «гвоздем» всей игры.

Как отметил Айнур Хафизов, на предприятии создали все условия, чтобы кавээнщики не отвлекались от творческого процесса и не искали студии для звукозаписи и места для репетиций.

«А ПОТОМ Я ПОЛУЧИЛ ПОВЫШЕНИЕ»

Ренат Гилязов, слесарь КИПиА центра автоматизации, пришел работать на предприятие после колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева в 2016 году. Отсюда он ушел служить в армию и вернулся затем на «Нижнекамскнефтехим». Отслужившим сотрудникам в компании рады и не только с удовольствием принимают на работу, но и выплачивают подъемное пособие. Вернувшись в родной коллектив, Ренат уже успел победить в конкурсе профессионального мастерства среди слесарей КИПиА.

Секрет успеха Гилязова - постоянное самосовершенствование.

- Выбрали меня от цеха. Готовиться помогали наставники. Среди конкурсных испытаний было все, что я делаю обычно на работе. Знал, что если занять призовое место, возможно повышение квалификации (разряда), а значит, и повышение зарплаты, - говорит Ренат Гилязов.

Гилязов оказался самым лучшим слесарем КИПиА.

Молодой человек сейчас параллельно с работой получает высшее образование на заочном отделении вуза и готовится покорять карьерную лестницу.

Кстати, ежегодно на предприятии проводят более 30 конкурсов профессионального мастерства. В знаниях и умениях соревнуются молодые начальники смен, токари, сварщики, лаборанты, электромонтеры, инженеры, машинисты, водители и другие представители рабочих профессий.

«СПОРТ ОСТАЛСЯ, НО СТАЛ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ»

Начальник участка центра автоматизации Никита Краснов тоже успел стать победителем конкурса профессионального мастерства - завоевал звание лучшего мастера участка. Кроме этого, он активно участвует в спортивных мероприятиях.

- Раньше спортом занимался профессионально. После трудоустройства стал заниматься на любительском уровне. Принимаю участие теперь в спортивных мероприятиях нашего предприятия, - рассказал Никита Краснов.

Краснов (на фото справа): «Прокачиваю себя физически и умственно».

Кстати, в течение года на предприятии проходит более 150 спортивных мероприятий, доступны для этого все спортивные учреждения, плавательные бассейны, летние и зимние спортивные базы.

«УВЛЕЧЕННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ»

Сдача норм ГТО и участие в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, художественной самодеятельности - обычное дело и для сотрудников научно -технологического центра.

Вагапова: «Умные тоже любят пошутить, порой очень даже тонко».

- Проводим и принимаем участие в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?». Популярны «60 секунд», квиз «Игра головой», с охватом около 120 человек в каждой игре. Наши эрудиты - сборная предприятия участвуют в городских и республиканских чемпионатах, где удостаиваются высших наград. Участвуем в них с нашими старшими коллегами, это помогает обмениваться опытом, - рассказывает ведущий инженер научно-технологического центра «НКХ» Гузелия Вагапова.

ВО БЛАГО ОБЩЕСТВА

Для военно-патриотического воспитания молодежи на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2004 году создан поисковый отряд «Нефтехимик», состоящий из работников компании и студентов подшефных учебных заведений. Сегодня в нем 25 увлеченных поисковым делом патриотов. В прошлом году они провели две поисковых экспедиции. На территории Смоленского региона с апреля по май в ходе раскопок поисковики обнаружили останки 11 солдат. Вторая экспедиция прошла в августе в Волгоградской области. Там нижнекамцы нашли останки двух бойцов. Свою важную воспитательную миссию осуществляет и военно-патриотический клуб «Наследие». В течение года он проводит военно-полевые сборы курсантов совместно с учебными заведениями. Ежегодно в лагере «Юность» для его воспитанников - мальчишек и девчонок от 9 до 17 лет организуется профильная смена «Остров Мужества».

Не чужда нефтехимикам и высадка деревьев.

Для профилактики правонарушений в молодежной среде и развития добровольного участия молодых работников предприятия в охране общественного порядка в 2004 году на предприятии было создано молодежное формирование «Форпост». В него входят молодые работники в возрасте от 18 до 35 лет, численность его составляет 30 человек. Форпостовцы регулярно участвуют в спортивных состязаниях, организуемых на предприятии, в республиканских спартакиадах, фестивалях, конкурсах и смотрах и неоднократно оказываются в числе сильнейших. 25 мая 2018 года на XVI Фестивале художественной самодеятельности рабочих формирований по охране общественного порядка РТ они заняли 1-е место.

ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ - КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Все социальные льготы для нефтехимиков гарантирует коллективный договор. Этот документ дает возможность повысить качество жизни нефтехимиков, является признаком солидной компании, уверенно смотрящей вперед и заботящейся о своем кадровом потенциале.

Учитывая значимость молодежных проблем, в коллективном договоре закреплен VI раздел - это «Гарантии в области роста профессионального мастерства работников и защиты социально-экономических интересов молодежи». Согласно этому документу, предоставляется отпуск до 3 дней с сохранением заработной платы в случае бракосочетания самого работника и выплачивается материальная помощь в связи с первым бракосочетанием. В целях улучшения демографической ситуации, защиты материнства и детства оказывается разовая материальная помощь при рождении первенца в размере 15 тысяч рублей, при рождении двойняшек - в размере 70 тысяч рублей, а при рождении тройни - в размере 100 тысяч рублей. Молодым семьям выделяется беспроцентная ссуда на приобретение товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей. Решен вопрос на предприятии и с жильем.

«Нижнекамскнефтехим» завершил реализацию программы дополнительного жилищного строительства, которая была создана для работников Группы компаний «ТАИФ» и позволила обеспечить новыми квартирами 1400 семей нефтехимиков. В 2018 году стали счастливыми новоселами сотни работников компании. Были введены пять новых жилых домов, квартиры в которых построены также по республиканской программе социальной ипотеки, в поддержании которой компания участвует с начала 2005 года.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Работа с молодежью начинается еще в учебных заведениях. Школьники ездят на экскурсии на предприятие. Уже многие годы ведется тесное взаимодействие с базовым учебным заведением предприятия - колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева. Здесь силами компании была оборудована хорошая материально-техническая база для обучения молодежи. Самые активные студенты, проявившие себя в учебе и общественной жизни, получают именные стипендии.

- Одним словом, «Нижнекамскнефтехим» был и остается социально ориентированным партнером! И, конечно же, в решении социально значимых программ как для работающей молодежи, так и в целом для работников важно понимание и поддержка наших акционеров и руководства. За что и выражаю слова благодарности, - отметил председатель самой многочисленной в отрасли профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Фанис Муртазин.