Если любишь - отпусти

Вот и все. Драконы с острова Олух больше живут вместе с викингами. Экранизация о приключениях отважного Икинга, Астрид, Плеваки, Задираки и Забияки очень красиво завершена. Финалом саги стало обретение любви всеми участниками этой увлекательной истории. И новых мест обитания - викинги нашли себе новый остров, а драконы - целый мир, где смогут жить вдали от людей.

Черный дракон трогательно ухаживал за белой самочкойФото: кадр из фильма

Маленький черный дракон влюбившись, потерял голову и превратился в милого котика, неуклюже и трогательно ухаживающего за красивой самочкой дракона. И через какое-то время приходит понимание, что все уже повзрослели. Икинг и Астрид, Сморкала, Рыбьеног. И зритель, конечно! И сказочно красивый полет фурий на фоне Северного Сияния - это полет на свободу, где Короля драконов и его половинку ждет увлекательная жизнь в скрытом от людских глаз Тайном мире драконов.

Это новый удивительный мир драконовФото: кадр из фильма

Лента очень хороша и по содержанию, и по исполнению. Третья часть мультфильма существенно отличается от прошлых своим визуальным рядом. В самую положительную сторону. Художники нарисовали таких живых драконов, что видно, как перекатываются мускулы под драконьей чешуей, и каждая чешуйка может отсвечивать разноцветием радуги. Тайный мир, где теперь будут жить фурии и остальные драконы с острова Олух, чем-то напоминает Пандору - своими светящимися красками растений, лишайников и удивительных цветов. Очень красивая музыка, специально написанная к третьей части картины, удачно дополняет ленту.