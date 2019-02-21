2019-02-24T20:59:58+03:00
Звезды

Если любишь - отпусти

В Казани прошел предпремьерный показ мультфильма "Как приручить дракона-3"
Лика ИСАЕВА
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Беззубик встретил свою любовьБеззубик встретил свою любовьФото: кадр из фильма
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Вот и все. Драконы с острова Олух больше живут вместе с викингами. Экранизация о приключениях отважного Икинга, Астрид, Плеваки, Задираки и Забияки очень красиво завершена. Финалом саги стало обретение любви всеми участниками этой увлекательной истории. И новых мест обитания - викинги нашли себе новый остров, а драконы - целый мир, где смогут жить вдали от людей.

Черный дракон трогательно ухаживал за белой самочкой Фото: кадр из фильма

Черный дракон трогательно ухаживал за белой самочкойФото: кадр из фильма

Маленький черный дракон влюбившись, потерял голову и превратился в милого котика, неуклюже и трогательно ухаживающего за красивой самочкой дракона. И через какое-то время приходит понимание, что все уже повзрослели. Икинг и Астрид, Сморкала, Рыбьеног. И зритель, конечно! И сказочно красивый полет фурий на фоне Северного Сияния - это полет на свободу, где Короля драконов и его половинку ждет увлекательная жизнь в скрытом от людских глаз Тайном мире драконов.

Это новый удивительный мир драконов Фото: кадр из фильма

Это новый удивительный мир драконовФото: кадр из фильма

Лента очень хороша и по содержанию, и по исполнению. Третья часть мультфильма существенно отличается от прошлых своим визуальным рядом. В самую положительную сторону. Художники нарисовали таких живых драконов, что видно, как перекатываются мускулы под драконьей чешуей, и каждая чешуйка может отсвечивать разноцветием радуги. Тайный мир, где теперь будут жить фурии и остальные драконы с острова Олух, чем-то напоминает Пандору - своими светящимися красками растений, лишайников и удивительных цветов. Очень красивая музыка, специально написанная к третьей части картины, удачно дополняет ленту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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