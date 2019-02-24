Пенсионер из Татарстана пробежал расстояние от Земли до Луны и не намерен останавливаться

Казанец Рустем Гиниатуллин в свои 70 лет не только продолжает работать аппаратчиком, но и пробегает в день по 18 километров на свежем воздухе. Раньше он и 30 километров мог преодолеть, но сейчас возраст не позволяет. Однако ни цифры в паспорте, ни погодные условия не мешают мужчине двигаться к своей цели - крайней точки Луны. Нет, он не планирует финишировать на спутнике Земли, речь идет о километраже. «Комсомолка» встретилась с Рустемом и его наставником Павлом Моревым, чтобы узнать об их победах, месте в книге рекордов Гиннеса и секретах здорового образа жизни.

ИЗ ЧЕЛНОВ В КАЗАНЬ И ИЗ ЛЕНИНГРАДА В МОСКВУ НА СВОИХ ДВОИХ

В 1971 году будущему марафонцу и рекордсмену Рустему Гиниатуллину было 23 года. Задумавшись о своем здоровье, он решил начать бегать, а после, уже в 1974 году, узнал о клубе «Аргамак».

- Там мои аппетиты стали расти: мы с товарищами бегали трехдневный пробег, потом бегали 30 километров, потом 42 – марафонская дистанция, потом 50, 60... После были соревнования «Ленинград-Москва», в которых я участвовал 5 раз. Надо было 700 километров из одного города в другой за 10 дней пробежать. Я и победителем там был, и призером. Спустя года, был суточный бег: в первый раз мы с наставником бежали из Набережных Челнов в Казань 204 километра. Но после были и 225 километров, и 230, и 242., - вспоминает Рустем.

И вот за годом год количество оставшихся за спиной дорог росло, а аппетит бегуна рос. Рустем хотел уже не просто бегать, а быть лучшим в своем деле. И у него получалось. Он 4 года подряд становился лучшим на соревнованиях в Ленинграде, где за сутки нужно было преодолеть 250 километров. Казанцу это удалось, потому что его личный рекорд – 353 километра.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СПИЧЕЧНОГО КОРОБКА

- Посмотрел в 1974 году на членов нашего клуба и говорит: «Я пойду дальше. Я буду больше и дальше бегать!». С тех пор прошло 48 лет. И он честно все эти годы бегал, ни одного дня не пропустил и набрал 384 тысячи километров. Всех обогнал! В Книге рекордов Гиннеса есть два англичанина: один из них набрал 347 тысячи километров. Рустем его обогнал! – с блеском в глазах рассказывает о своем воспитаннике 76-летний Павел Морев.

384 тысячи километров – расстояние от Земли до средней точки Луны. Именно к этому Рустем Гиниатуллин стремился с тех пор, как к нему в руки попала одна спичечная коробочка.

- После 20 лет бега он увидел спичечную коробочку, на которой были написаны цифры: до Марса столько-то километров, до Юпитера столько-то, а до Луны вот столько-то. Он долго вертел ее в руках, а потом сказал: «А давай попробуем!». И вот не так давно он финишировал в парке Урицкого, - вспоминает тренер рекордсмена.

В Книге рекордов Гиннеса такого достижения нет – подобные значительно уступают этому.

ТЫСЯЧУ МИЛЬ ВСЕГО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

За окном был 1998 год, когда Рустему Гиниатуллину и его наставнику пришло приглашение на участие в марафоне, который проходил в Австралии.

- Приглашают туда только тех, у кого результаты хорошие. Там участвуют одни мировые рекордсмены. Визы у нас были, только вот денег не было. Зарплата у меня тогда была 600 рублей. Однако ехать было необходимо, ведь такой шанс выпадает раз в жизни! Мы тогда писали и премьер-министру Татарстана, и президенту республики, просили выделить средства, но не получилось. Мне пришлось занять у родни 15 тысяч и ехать одному, - вспоминает Рустем.

В Австралии бегуну из Татарстана пришлось очень нелегко. Мало того, что ему предстояло раньше других преодолеть тысячу миль (1,6 тысячу километров), так еще и без помощника, который готовил бы еду и поддерживал.

- На тех соревнованиях я занял 6 место, пробежав тысячу миль за 14 дней, 13 часов, 28 минут и 48 секунд. Выступил неплохо, но, если был бы рядом наставник, было бы лучше. Там жара была 37 градусов, а мне пришлось днем бежать, потому что ночью, когда было 20 градусов, не было поддержки. Да и обуви у меня нормальной не было – тоже потеря времени. Готовил я тоже себя сам – а мог бы бегать в это время. Однако главное, что я не сошел, не сдался, не подвел ни себя, ни республику, - считает Рустем.

ВПЕРЕДИ НОВАЯ ЦЕЛЬ

Рустем Гиниатуллин считает, что цель – смысл жизни. Поэтому, достигнув средней точки Луны, он не остановился, а поставил себе новую задачу.

- Теперь моя цель – дальняя точка Луны. Она составляет 406 тысяч километров. Выходит, мне нужно еще 22 тысячи километров пробежать. Знаете, если бы у меня не было цели, меня бы уже не было. Нужно планировать, чтобы жить, - рассказывает рекордсмен.

Кроме того, мужчина надеется прожить до ста лет.

"МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПРОБЕГАТЬ 10 КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ"

Рустема Гиниатуллина очень печалит тот факт, что люди вокруг не понимают всю важность занятий бегом и физической активности.

- К примеру, каждый мужчина должен мочь пробегать как минимум 10 километров в день, чтобы не было простатита и аденомы простаты. Однако люди все равно не хотят это делать. Пока молодые думают, что пока не надо, а потом уже тяжело привыкнуть и начать, - считает бегун.

После Рустем замечает, что бег помогает избежать и многих других болезней.

- В 30 лет мы не понимаем насколько дорог каждый год жизни и думаем, что 50 – за далекими горами. А потом все прихватывать начинает: спину, шею, ноги. И это уже не исправить самостоятельно.

ДЕТИ ПОШЛИ ПО СТОПАМ ОТЦА

Своими секретами хорошего самочувствия Рустем называет полуторачасовую беговую зарядку по утрам, дыхательную гимнастику Стрельниковой, правильное питание и, конечно, любимый бег. К последнему он и троих своих сыновей в детстве привлекал.

- Дети у меня тоже занимаются, но у каждого из них уже свои цели. В детстве я их всех к спорту привлекал, а потом они своими путями пошли. Все что мог, я им отдал. С младшим сыном я даже два горных марафона в 42 километра пробежал, когда ему было 9 и 11 лет, - вспоминает мужчина.

ЗА 48 ЛЕТ НИ ОДНОГО БОЛЬНИЧНОГО

Лучшей мотивацией для бега татарстанский рекордсмен называет успех.

- Успех он всегда вдохновляет. Успех должен быть, чтобы идти дальше. Если у человека нет успеха, он должен его хотя бы придумать! Вспомнить свою маленькую победу и сказать себе: «Вот какой я крутой! Я все могу!». Тогда будут силы на достижение поставленных целей. А цели и планы нужно иметь и выполнять. Что ты за мужчина, если ты не выполняешь данное себе слово?

Эффективность советов Рустема доказывает и тот факт, что за все 48 лет, что мужчина занимается бегом, он ни разу не был на больничном.

- А люди же вечно по больницам мотаются, а я не мотаюсь – лучше по парку побегаю, пообщаюсь там с друзьями, единомышленниками, - признается он.

В ЧЕМ РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ?

Под конец разговора наставник и тренер Рустема Гиниатуллина поделился с «Комсомолкой» своим тестом на долголетие.

- У меня есть ряд тестов, один из них – чисто беговой. Что я предлагаю? Я считаю, что человек должен мочь пробегать столько, сколько ему лет. И так до 50 лет. А дальше года прибавляются, а километры убавляются. Вот я в 77 лет, чтобы быть уверенным в том, что проживу до 100, должен смочь пробежать 23 километра. И у меня получается. Проверьте себя и вы, - советует Павел Морев.