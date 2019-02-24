2019-02-24T18:00:04+03:00
Общество

"Хрен вам, а не пенсия!": В Набережных Челнах у здания пенсионного фонда появился "говорящий" плакат

Чего хотели добиться авторы данного "творения", не известно, но горожан они явно заинтриговали
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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24 февраля в соцсетях появилась фотография плаката, который установили у здания отделения пенсионного. Плакат гласил коротко и красноречиво - "Хрен вам, а не пенсия". Фотография быстро стала разлетаться по различным пабликам.

Естественно, что в существование данного плаката верили не все. Большинство жителей Набережных Челнов посчитали, что перед ними творение фотошопа. Впрочем, как удалось выяснить, плакат с подобным содержанием действительно существовал. Местные активисты решили, таким образом, провести акцию "Реклама, отражающая реальность".

Чего именно своей акцией пытались добиться ее устроители - до конца не ясно. Впрочем, одно можно сказать точно - плакат заинтриговал и серьезно повеселил горожан. Так же стоит отметить, что плакат у здания пенсионного фонда решили поставить в воскресенье, когда у сотрудников ведомства был выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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