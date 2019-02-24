Берите коньки и запасайтесь солью: В Казани каток "залили" прямо в городском автобусе

Пассажиры одного из пассажирских автобусов Казани минувшим днем стали свидетелями необычной картины. Полы в салоне транспортного средства заледенели, превратившись просто-напросто в каток.

- 89 автобус предлагает своим пассажирам зимние забавы, а именно катание на коньках прямо в салоне их автобуса. Жаль только что коньки у них не предусмотрены. Уже несколько раз сталкиваюсь с этой картиной. В салоне настоящий каток. В там ведь ездят и дети и пожилые люди. Навряд ли мы будем рады травмам и переломам. Кондуктор ничего объяснить не смог. А на мои слова, что буду жаловаться просто ответил с безразличием: жалуйтесь. А потом пошёл к водителю и на своём языке ему начал что то говорить. Безобразие! Мы же не дрова! - написали в соцсетях.

С автором поста согласились и другие горожане. При этом, жалуются именно на этот автобус. В других, по их мнению, никакого катка нет. В комментариях предлагают в следующий раз действительно прийти в автобус с коньками, другие советуют, намереваясь прокатиться в автобусе, запастись песком и солью.

Размышляя же над вариантами образования катка в салоне автобуса, горожане предположили, что в там просто помыли полы. Как итог - появилась наледь.