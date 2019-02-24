2019-02-24T13:55:56+03:00
Общество

Берите коньки и запасайтесь солью: В Казани каток "залили" прямо в городском автобусе

По словам жителей столицы Татарстана, такую картину наблюдают уже не в первый раз
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Пассажиры одного из пассажирских автобусов Казани минувшим днем стали свидетелями необычной картины. Полы в салоне транспортного средства заледенели, превратившись просто-напросто в каток.

- 89 автобус предлагает своим пассажирам зимние забавы, а именно катание на коньках прямо в салоне их автобуса. Жаль только что коньки у них не предусмотрены. Уже несколько раз сталкиваюсь с этой картиной. В салоне настоящий каток. В там ведь ездят и дети и пожилые люди. Навряд ли мы будем рады травмам и переломам. Кондуктор ничего объяснить не смог. А на мои слова, что буду жаловаться просто ответил с безразличием: жалуйтесь. А потом пошёл к водителю и на своём языке ему начал что то говорить. Безобразие! Мы же не дрова! - написали в соцсетях.

С автором поста согласились и другие горожане. При этом, жалуются именно на этот автобус. В других, по их мнению, никакого катка нет. В комментариях предлагают в следующий раз действительно прийти в автобус с коньками, другие советуют, намереваясь прокатиться в автобусе, запастись песком и солью.

Размышляя же над вариантами образования катка в салоне автобуса, горожане предположили, что в там просто помыли полы. Как итог - появилась наледь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани близнецы построили снежный танк
В Марий Эл госавтоинспекторы помогли вытащить "Газель" из сугроба
В Казани мать и ее 12-летний сын отравились угарным газом
Муфтию Татарстана вручили черный пояс по джиу-джитсу I дана
Самолет рейса "Казань-Москва" приземлился в Шереметьево с поломками шасси
В Чебоксарах мужчина ограбил женщину с коляской
В Татарстане пьяный отец взял на рыбалку 10-летнего сына, и они обморозились
С начала 2019 года в Татарстане строители сдали уже 355,9 тысяч квадратных метров жилья
24 февраля в казанском ДК им.Ленина пройдет конвент ролевых игр «Мини-Зилант»
В Татарстане у сельхозформирований есть только 60% тракторов нужных для посевной кампании-2019
В Чувашии установили личность авто-истребителя бездомных собак
На дороги Казани вышли 277 единиц техники: список улиц, где будут убирать снег
Первыми фильм «Зулейха открывает глаза» увидят зрители казанского Аксенов-феста
В Казани для того, чтобы снять с дерева енота, пригнали 25-метровую автовышку
Тимур Бекмамбетов практически признался в романе с помощницей президента Татарстана
Татарстанка вернула через суд деньги за несостоявшийся отпуск
В Татарстане ищут пропавшую 21-летнюю девушку,
В Чувашии пенсионерка лишилась 538 тысяч рублей, надеясь вернуть деньги за лечение у экстрасенсов
В Казани водитель сбил 70-летнего пенсионера и скрылся: идет поиск свидетелей
В Казани сеть магазинов для взрослых распространяла листовки с порнографическим содержанием
В Татарстане пенсионерка потеряла почти миллион рублей пытаясь продать стиральную машинку
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 15-летнюю школьницу
Президент Татарстана попросил Минсельхоз России поддержать регионы в экспорте халяль-продукции
В Марий Эл иномарка протаранила "двенадцатую": пострадали два человека
25 февраля в Казани стартует чемпионат молодых дизайнеров Fashion Skills-2019
Россельхозбанк поддержит развитие экспорта в ПФО
В Казани во время драки в школе ученики запустили стулом в учительницу