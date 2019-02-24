"Предлагали сводить покушать": Как живется в "Рубине" "самому низкооплачиваемому" футболисту Премьер-лиги

Этой зимой защитник "Рубина" Игорь Калинин, что называется, проснулся знаменитым. Все потому, что ряд СМИ заявили, что именно он является самым низкооплачиваемым игроком в российской Премьер-Лиге. Даже зарплату назвали - 12 тысяч в месяц, и это в рублях. Впрочем, как рассказал Матч ТВ сам футболист, данные о его жаловании в "Рубине" недостоверны. Да, получает он не так и много, но не 12 тысяч в месяц.

- Цифру называть не могу, но гораздо больше, чем 12 тысяч рублей. Мне очень многие написали после этого, сбрасывали ссылки. По контракту не могу сказать точную сумму, но это бред про 12 тысяч, - рассказал Калинин.

По словам Калинина, в команде над ним начали подшучивать из-за данных о зарплате, даже, хоть и в шутку, предлагали помочь.

- Прикалывались постоянно. Предлагали сводить покормить. Или как-то сидели в ресторане компанией, принесли счет тысяч на 15. Говорят: «Калина, тебе надо полтора месяца работать ради этого». Это недолго продолжалось, недельку посмеялись и успокоились, - заявил игрок.

Почему всплыла такая сумма, 12 тысяч в месяц, игрок не знает.

- Возможно, потому что у меня действительно была не очень большая зарплата в «Рубине», если сравнивать с «Краснодаром». Возможно, поэтому и решили раскрутить эту тему, перепутав минимальную зарплату в «Рубине» с минимальной зарплатой в России. Думаю, как-то так было, - предположил футболист.

По словам игрока, чисто в теории он мог бы выжить на 12 тысяч рублей в месяц. Вот только делать этого не приходилось.

- В тот период я жил на базе, три раза в день меня кормили, одежда — спортивная кипа… Да, теоретически мог бы, но такой задачи себе не ставил, - отметил Калинин.

Напомним, что Игорь Калинин перебрался в Казань осенью прошлого года. Он сыграл за "Рубин" всего три матча, но умудрился в них забить гол и отдать две голевые передачи. Зимой ходили разговоры о том, что защитник перейдет в московское "Динамо", но в итоге футболист остался в казанском клубе.