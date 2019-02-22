Афиша Татарского театра им. Галиасгара Камала на февраль 2019 года

22 февраля - «ДОН ЖУАН» в 19.00 12+

23 февраля - «БУДИТЬ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ...» в 12.00 12+

Спектакль-путешествие.

Масштабный проект «Будить сердца людей...», в котором занята большая часть труппы, был задуман специально к 110-летней годовщине татарского театра. Авторы идеи - Фарид Бикчантаев и Нияз Игламов, автор текста - Рузаль Мухаметшин, режиссер - Ильгиз Зайниев.

Фото: kamalteatr.ru

Впервые в репертуар театра будет включено произведение, исполняемое не на сцене, а в различных театральных локациях, куда обычно не ступает нога зрителя. В служебном буфете и оркестровой яме, на балконе и в трюме будут разыграны сцены из истории театра, забавные и печальные ситуации, а зритель познакомится с многолетним путем театра от цензурного разрешения на исполнение пьесы на татарском языке и робких первых шагов коллектива до триумфальных гастролей театра в Москве и Санкт-Петербурге, фестивалей в Колумбии и Китае.

Фото: kamalteatr.ru

Ведущий проведет зрителей через историю страны и татарского народа, отраженную в театральных легендах. Однако, все события подлинные, герои - реальные, совпадения неслучайны.

23 февраля - «ХОДЖА НАСРЕТДИН» в 18.00 12+

Комедия в 2-х частях

Сюжетной основой спектакля является знаменитая история про Ходжу и слона, описанная в каноническом тексте Наки Исанбета. К этой истории обратился также сирийский драматург Саадалла Ваннус, автор одноактной пьесы «Слон, ваше величество!».

Фото: kamalteatr.ru

- Для меня Ходжа, это тот, кто может взглянуть на вещи с совершенно неожиданной точки зрения. Сегодня мы - свидетели переломных событий - растеряны. Где правда? На чьей стороне? С одной стороны, нам указывают – вот это правильно. С другой - нет, правильно вот это... А может, правду надо искать, как Ходжа, где-то в третьем направлении? - рассуждает режиссер.

24 февраля - «ГОЛУБАЯ ШАЛЬ» в 18.00 12+

26 февраля - «ЛЮБИШЬ, НЕ ЛЮБИШЬ...» в 19.00 12+

27 февраля - «В ОЖИДАНИИ...» в 19.00 12+

Билеты можно приобрести на сайте kamalteatr.ru