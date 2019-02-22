«В нее стреляли»: в Казани идут поиски лисы, которую горожане обнаружили на улице Адоратского

В прошлые выходные жители Казани начали выкладывать в социальных сетях фотографии и видео лисы, которая спокойно прогуливалась во дворах на улице Адорасткого. Горожане разделились на два лагеря: одни считали, что животное домашнее, но потерявшееся, а другие, что она бешенная. Так или иначе, а людей рыжая красавица совсем не боялась. Вскоре казанцы потеряли лису из виду и, казалось бы, благополучно забыли о встрече с ней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/693516" frameborder="0"></iframe> В Казани идут поиски лисы, которую горожане обнаружили на улице Адоратского..соцсети

Однако накануне, 21 февраля в одном из городских пабликов был выложен зов о помощи.

- Поступила информация, что в нее стреляли из пневматики. Ее нужно срочно искать. Ее убьют. Нужны волонтеры для расклейки объявлений, ловцы и репосты по Казани, - пишет интернет-пользователь Эльвира.

По утверждениям горожанки, ее знакомая сообщила, что стреляли в животное с балкона в то время, как оно шло на зов прохожего, а также, что на первый взгляд лиса не страдает бешенством.

Некоторые жители Казани с готовностью согласились помочь Эльвире и заодно поинтересовались, нельзя ли узнать личность «стрелка», чтобы объяснить ему, что обижать слабых не стоит.

Видевшие эту лису, уверяют, что она совсем не похоже животное, которое страдает бешенством.Фото: соцсети

- Жаль, что нельзя найти человека, который стрелял в нее... Или можно? Поделитесь. Если не лису, так его ж можно найти, я думаю поговорив, желание делать больно животным у него точно пропадает, - пишет интернет-пользователь Александр Еремин.

- В последнее время мне кажется, что люди болеют бешенством, а не животные, - оставила свой комментарий Лариса Надыршина.