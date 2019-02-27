Экогаз - находка для бизнеса

Никто не умеет так считать деньги, как предприниматель. Сократить расходы при сохранении качества конечной продукции - значит, увеличить прибыль. Но если такая оптимизация требует прежде немалых вложений, необходимо просчитать период окупаемости, перспективы ноу-хау и многое другое. На метан под брендом ЭкоГаз в качестве моторного топлива в России переходят крупные компании: «Деловые линии», X5 Retail group, «Макдоналдс», ведущие коммерческие таксопарки. В Татарстане на природном газе работает большая часть городского транспорта.

Что же привлекает «китов рынка» в голубом топливе? Как перевод c бензина или дизеля на ЭкоГаз поможет сэкономить? И кому наиболее выгодно перевести свой автопарк на газомоторное топливо? Давайте разберемся.

ФИНАНСОВЫЕ ВЫГОДЫ

И первый вопрос, который стоит рассмотреть, конечно, касается финансов. Природный газ на газозаправочной станции «Газпрома» сегодня в среднем по России стоит 16 рублей за кубометр (1 куб. м газа равнозначен 1 литру бензина). 1 л бензина - около 45 рублей. Получается, ЭкоГаз дешевле почти в 3 раза. При активной эксплуатации автомобильного парка экономия гигантская. Выгодно? Да. Не случайно так полюбили газомоторное топливо владельцы таксопарков.

Для того чтобы начать использовать экономичный природный газ в качестве моторного топлива, есть два способа: установить газобаллонное оборудование на имеющийся автомобиль или купить новый транспорт в заводском исполнении. Кроме того, не забывайте: переоборудованный автомобиль становится битопливным. А это значит, что на нем вы сможете проехать большее количество километров без дополнительной заправки.

Компания «Газпром газомоторное топливо» предлагает несколько льготных программ по переоборудованию автомобиля на газомоторное топливо. Так, участник программы для юридических лиц «Первый раз – первый газ» получает газобаллонное оборудование (ГБО) в аренду на три года. Субсидия в размере 30% от стоимости установки покрывает монтаж ГБО в партнерском центре по установке ГБО. Есть и другая программа -

«ЭкоГаз – экономия для вас!+», для ее участников компания «Газпром газомоторное топливо» частично компенсирует стоимость газобаллонного оборудования при установке в партнерском пункте по переоборудованию (ППТО), предоставляя топливную карту с лимитированным объемом: до 4000 куб. м для юридических лиц и до 35 000 экобонусов (1 экобонусов = 1 руб.) для физических лиц, которым можно оплатить 50% от стоимости топлива.

Если ваш автопарк давно не обновлялся, можно запланировать приобретение нового автомобиля на природном газе, выпускаемого с конвейера. И переоборудовать ничего не придется. К тому же в России сейчас производится более 150 моделей техники, работающей на природном газе. Появились и серийные легковые автомобили на газомоторном топливе - это LADA Vesta CNG. Автовладельцы ожидают начало продаж новой газомоторной модели «АвтоВАЗа» - LADA Largus на метане.

В любом случае при пробеге от 15 тысяч километров в год переоборудование автомобиля окупается менее чем за два года. А при больших пробегах как у такси, переоборудование на ЭкоГаз не просто окупается - за два года вы вернете половину стоимости всего автомобиля!

ИНФРАСТРУКТУРА

Было бы неразумно переходить на газ, не имея достаточной сети газовых заправок в стране. Что же мы имеем? 419 газозаправочных объектов по всей России, 19 из них в Татарстане. И будет больше. Рынок газомоторного топлива стабильно и мощно растет. К примеру, в 2018 году продажи газомоторного топлива в РТ выросли в 4 раза по сравнению с 2013-м. Созданная газозаправочная сеть способна обеспечивать топливом более 11 тысяч единиц транспорта ежедневно. Пока она загружена лишь на 25%.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОГАЗ?

ЭкоГаз - это природный газ (метан) для использования в качестве моторного топлива. Метан соответствует экологическому стандарту Евро-5, он абсолютно чистый и без каких-либо примесей. Он проходит несколько этапов очистки, осушки, сжатия в компрессоре и уже после этого используется в качестве моторного топлива. Двигатель на ЭкоГазе работает лучше и дольше. Срок службы двигателя увеличивается в 1,5 - 2 раза.

Природный газ поступает на заправочные комплексы по газопроводу, его невозможно испортить, например, некачественными добавками.

А У НАС В МАШИНЕ ГАЗ. А У ВАС?

С каждым годом интерес к газомоторному топливу растет. Если в 2016 году в РТ было переоборудовано 782 авто, то в 2018-м уже 1202 машины. Только за один месяц нового 2019 года в республике переведено на природный газ 160 автомобилей. Всего за время действия республиканской программы на природный газ перевели 2993 единицы техники.