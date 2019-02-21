В Казани территорию рядом с детсадом забросали хламом и пивными бутылками

Жители нескольких домов по улице Халева негодуют из-за огромной кучи мусора, которая образовалась в одном из дворов. Ситуацию усугубляет и тот факт, что рядом с образовавшейся свалкой расположен детский сад. Фотографии огромной кучи мусора опубликовали в соцсетях.

- Это перед нашим домом! Почему-то мусоровозка уже неделю не приезжает! - написала жительница Казани Татьяна.

С женщиной согласны и другие жители домов на Халева. По их словам, ситуация с мусором во дворах просто аховая. Мусор не вывозится днями, а то и неделями. Впрочем, жалобы в различные инстанции, по их словам, ни к чему не приводят.

- С данными фото, не грех и до прокуратуры дойти, за что мы платим? - предложил пользователь интернета по имени Сергей.

Фото: соцсети.

К слову, свалки около детских садов в Казани, как выяснилось, не редкость. Так, одна из женщин, комментируя пост в интернете, рассказала похожую историю.

- У нас возле дома есть детский сад и рядом с забором мусорка. Там и бомжи раньше жили, потом, как крысы размером с кошку стали там бегать и забегать на территорию садика, поставили небольшой металлический забор между помойкой и садиком, - написала девушка Олеся.

Отметим, что на выложенные фотографии отреагировали и в мэрии Казани. В комментариях от лица официального аккаунта горадминистрации сообщили, что фотографии направили в комитет ЖКХ

- Они направили запрос регоператору, который теперь отвечает за вывоз отходов, чтобы приняли меры, - сообщается в комментарии.

Что любопытно, но ситуация разрешилась почти мгновенно. Перед местными жителями уже отчитались, что весь мусор с территории вывезен, а следовательно, проблема решена.