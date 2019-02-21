2019-02-21T15:52:48+03:00
Происшествия

Месть по-татарстански: мужчина украл водку, чтобы попасть в одну камеру с обидчиком

Последнего арестовали за то, что похитил телефон у приятеля [видео]
Лика ИСАЕВА
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Удалось ли ему воссоединиться с уже бывшим другом неизвестно.Удалось ли ему воссоединиться с уже бывшим другом неизвестно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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История, которая произошла в Набережных Челнах, может стать сюжетом для нового фильма о мести.

Так, в одном из супермаркет татарстанского автограда частная охрана должна была приехать по тревожному сигналу – мужчина пытался украсть бутылку водки.

Вор не отнекивался и не сопротивлялся, мало того он сам протянул руки для наручников. Столпившиеся рядом сотрудники супермаркета сообщили, что мужчина довольно странный. Крал водку открыто, не прячась, как будто желая, чтобы его задержали.

Да и сам воришка просил срочно доставить его в полицию за кражу. Оказалось, что мужчина таким образом хотел воссоединиться со своим приятелем, который находится в СИЗО. Но виной всему не крепкая дружба, а желание отомстить.

Татарстанец украл водку, чтобы попасть в одну камеру с обидчиком. Автор: ЧОП "Дельта".

Выяснилось, что приятель задержанного украл у него телефон. Обманутый спешил попасть с ним в одну камеру, чтобы «выяснить отношения» с предателем.

В итоге за кражу бутылки водки мститель все же попал в полицию. Удалось ли ему воссоединиться с уже бывшим другом неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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