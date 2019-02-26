Дело молодое «Казанского порохового»

В прошлом году Казанскому государственному казенному пороховому заводу исполнилось 230 лет. Сегодня на нем трудятся 2000 сотрудников, более 600 из которых - молодежь. Политика руководства предприятия - всячески привлекать и поощрять молодежь. Ведь без молодых энтузиастов трудно надеяться на развитие и процветание завода. Главной силой, объединяющей молодых людей на предприятии, стал Союз молодежи, который в 2019 году отметил свое 20-летие.

О том, как живется новому поколению заводчан, рассказала председатель Союза молодежи (СМ) Алия Сунгатуллина:

«Одна из главных задач Союза молодежи - привлечение и закрепление молодых сотрудников на заводе. Как только человек приходит на наше предприятие, мы сразу стараемся вовлечь его в наше движение. В каждом цехе есть свой молодежный лидер, так что никто из новичков не остается без внимания».

Приходят на помощь и соцсети. Председатель мониторит странички молодых сотрудников предприятия, и вот уже ясно, что кто-то с удовольствием присоединится к творческим проектам, кто-то сможет представлять завод на спортивных соревнованиях, а кто-то станет помогать в развитии социальных проектов. Благо направлений для того, чтобы проявить свои таланты, в молодежном движении Казанского порохового хоть отбавляй! Каждый может найти себя.

Вот, к примеру, научно-производственный вектор. Если молодому сотруднику важно проявить себя как специалиста - пожалуйста: конкурс «Лучший по профессии», стартовал только что, в феврале. Соревнования проходят в шести номинациях, по количеству представленных профессий. Причем соревноваться могут ребята с разными разрядами. Каждый может показать свое мастерство, оценить собственный потенциал.

А вот спортивное направление. Быть в хорошей физической форме - ценность многих молодых людей и девушек. И тут заводчанам повезло! Ведь кому-то приходится платить за абонементы в фитнес-клуб, а на заводе два собственных больших спортивных и тренажерных зала, в которых работают профессиональные тренеры. Есть занятия ЛФК. Всем этим сотрудники пользуются бесплатно! И могут не только «прокачивать» свои физические навыки, но и выступать за родной завод. Молодежь Порохового - постоянная участница больших республиканских состязаний.

- С 2018 года мы занимаем призовые места во многих соревнованиях, - с гордостью говорит Алия. - В легкой атлетике - первое место. В командном лыжном зачете на чемпионате республики «Спартак» - 3-е место.

На предприятии ежегодно проводится и своя заводская спартакиада. Цеховые команды соревнуются в шашках, шахматах, боулинге, настольном теннисе.

А какие эмоции бушуют на экстремально-спортивном «Кроссе корпораций», куда съезжаются представители более 80 предприятий РТ. И команда «порохового» в их числе! Три километра с препятствиями - в грязи, в воде, то по натянутым веревкам, то по крутым подъемам… Телевизионные реалити-шоу отдыхают.

Есть среди событий для молодежи туристические походы, сплавы по реке Меша...

Слушаю Алию и немного завидую. Новомодные корпоративы и рядом не стояли с такой насыщенной заводской жизнью! Кажется, чуть ли не каждая неделя у молодежи Порохового занята. Есть еще творчество и профориентационные проекты. Заводчане участвуют в телефестивале рабочей молодежи «Безнен заман».

Играют в Лиге работающей молодежи РТ (причем с первого же раза - 3-е место). Есть свой хореографический ансамбль и свой «Золотой голос завода», который привозит с разных фестивалей призовые места. А еще шефство над социальным приютом «Тургай», подготовка праздника для ветеранов ко Дню Победы, помощь туберкулезному санаторию в поселке Юдино. Обмен опытом с активной молодежью из других городов - поездки в гости и встречи у себя в Казани.

- Так и есть, - говорит Алия. - Планы наши на год вперед. Мы сотрудничаем со всеми организациями республики, включая Министерство по делам молодежи, Союз молодежи предприятий РТ, Совет молодежи Федерации профсоюзов РТ. Во всех интересных мероприятиях участвуем. А после Нового года - затишье. Так мне уже пишут: «Алия, что молчишь? Нет ничего?» Привыкли, что жизнь у нас кипит. Сейчас сами уже многие предлагают, где выступить, что новое придумать.

И ведь придумывают! Недавно в СМ родилась новая инициатива - ребята решили снимать небольшие видеоролики про молодых талантливых рабочих. Хороший материал для профориентационной работы. Чтобы школьники знали, куда им идти после техникума или вуза.

Сегодня руководители предприятия - это те, кто когда-то пришел на завод молодым работником и постепенно вырос до грамотного управленца. Так что и сейчас у молодежи, приходящей на завод, хорошие перспективы карьерного роста. Трудись, расти, ищи себя. А Союз молодежи в этом поможет!