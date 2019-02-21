Куда сходить 23 февраля 2019 года в Казани: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Осталось совсем ничего до самого мужского из всех праздников – Дня защитника Отечества. 23 февраля в 2019 году выпадает на субботу, и, следовательно, он полностью в вашем распоряжении.

Однако в столице Татарстана есть те, кто пока так и не решил, как провести этот праздник. «Комсомолка» решила облегчить им поиски и рассказать, куда сходить 23 февраля 2019 года в Казани.

ПРИГЛАСИТЕ ВАШЕГО ЛЮБИМОГО…В МУЗЕЙ!

Музеи это уже давно не что-то скучное, поэтому хорошо отпраздновать День защитника Отечества можно и в них. Тем более, в Казани сразу несколько музеев приготовили особые программы по случаю праздника. В музее естественной истории, к примеру, пройдет познавательный квест. Его участникам предстоит найти подсказки в витринах и разгадать непростой кроссворд. И это далеко не единственный сюрприз, который подготовила администрация музея.

Другой квест «Символы власти» будет работать с 10.00 до 17.00 в музее истории государственности Татарстана. Его участникам предстоит также совершить путешествие в прошлое, чтобы отыскать все символы власти прошедших эпох.

Национальный музей Татарстана также рад осчастливить мужчин 23 февраля 2019 года в Казани. Здесь с 11.00 до 15.00 пройдет костюмированная программа «Воин на все времена». Путешествуя по залам, посетители смогут узнать, чем занимались мужчины в различные периоды истории, познакомиться с военными предметами и даже попробовать себя в ратном деле.

НЕОБЫЧНЫЙ КИНОСЕАНС ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Если вы умеете управлять машиной и имеете водительское удостоверение – закончите вечер Дня защитника Отчества просмотром кинофильма. Дело в том, что 23 февраля вы сможете посмотреть сразу два фильма в автокинотеатре под открытым небом. Так, Love Cinema приготовила для своих посетителей триллер «Вдовы» и комедию «Ты водишь!». Показ начнется в 20.30. Только не забудьте взять с собой термос с горячим чаем.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Погода за окном так удачно соотносится с мероприятиями, которые будут проходить 23 февраля 2019 года в Казани. К примеру, с 12.00 всех горожан будут рады видеть на Кремлевской набережной.

Здесь состоится военно-спортивная игра «Зарница» и «Курс молодого бойца». После у гостей будет возможность поучаствовать в различных мастер-классах, сдать нормы ГТО и даже побороться за победу в армрестлинге.

Организаторы мероприятия отмечают, что самых активных защитников и их избранниц будут ждать подарки.

ОТПУСТИТЕ ВАШЕГО МУЖЧИНУ К ДРУЗЬЯМ

Если любите – отпустите. Не навсегда, конечно, но хотя бы на вечер. Да, об этом «подарке» подсознательно мечтает каждый защитник Отечества. Насколько бы сильно не любил вас ваш мужчина, ему нужно время от времени гулять с друзьями, чтобы оставаться таким, каким вы его любите – брутальным и настоящим. А вы это время тоже зря не теряйте, пригласите подруг и устройте девичник. При таком раскладе и овцы будут целы, и волки сыты, как говорится.