2019-02-21T15:52:48+03:00
Спорт

Один отказался драться, другого арестовали, а все начал вратарь "Ак Барса": Чем интересны бои по правилам TNA в Казани

"Комсомольская Правда-Казань" приводит наиболее интересные факты о популярном бойцовском турнире
Алина НИЗАМОВА
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21 февраля в Казани стартует новый сезон боев по правилам TNA.21 февраля в Казани стартует новый сезон боев по правилам TNA.Фото: Рамиль ГАЛИ
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21 февраля в Казани стартует новый сезон боев по правилам TNA. В интервью «КП Казань» исполнительный директор Чемпионата и арт-директор «Татнефть Арены» Галина Чубатова рассказала об истории возникновения турнира, объяснила повышенный интерес людей к единоборствам, а также обратила внимание на многофункциональность арены, где кроме хоккея и боев проходит много разных событий.

«ЛЮДЯМ НУЖЕН АДРЕНАЛИН, ПОЭТОМУ ИМ ИНТЕРЕСНЫ БОИ»

Вот уже 12 лет в стенах главной ледовой арены Казани проходят не только хоккейные матчи, но и поединки. Идея создания боев родилась прямо во время хоккейного матча. В 2007 году проходил матч плей-офф Чемпионата России между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». По ходу игры произошел накал страстей, началась драка между игроками. Причем в схватке сошлись вратари. Финский голкипер "Ак Барса" Микка Норонен так рьяно набросился на своего "коллегу" из "магнитки", что тот и не сразу смог найти достойный ответ.

Драка вратарей в Казани.

– Зрители засвистели, закричали. Уже до этого были мысли, что бои, бойцовские проекты – это не занятая ниша. Но в тот момент мы окончательно решили: «Вот что людям нужно», – вспоминает исполнительный директор проекта Галина Чубатова, – интерес зрителей к боям оправдывает адреналин. Люди получают его в спорте, либо когда им занимаются, либо когда смотрят, болеют за кого-то.

ТАТАРСТАНСКИЕ БОИ ЖДУТ В КИТАЕ

В новом сезоне чемпионата, как и прежде, участвуют спортсмены международного уровня.

– Бойцы проходят предварительный отбор. Во-первых, спортивная дирекция соревнований смотрит на их профессиональные достижения. Во-вторых, просматриваются их бои по телевизионной камере, чтобы понять, как они выглядят в кадре, – отметила Галина.

В чемпионате участвуют спортсмены международного уровня. Фото: Рамиль ГАЛИ

В чемпионате участвуют спортсмены международного уровня.Фото: Рамиль ГАЛИ

Уже в этом году у проекта запланированы мероприятия с бойцами из Китая. Так, намечены две встречи спортсменов в Татарстане и две в гостях.

– Чем китайцы отличаются от Европы? Они не любят ММА, им не нужны захваты. Они любят кикбоксинг. И в клетках у них года два назад разрешили показывать и то ночью, чтобы дети не видели. Клетка считается очень агрессивной, им нужны бои именно в ринге, нужен спорт, – рассказала Галина.

«ДЛЯ МАТЧА ЗВЕЗД КХЛ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ЛЕД ЗА ТРИ ДНЯ»

При запуске проекта более 11 лет назад было различные курьезы. Например, в одном из первых сезонов иностранного участника боев по пути в Казань на польской границе заключили под стражу. Замену ему так и не нашли.

– В начале нашей работы был инцидент, когда боец испугался выйти на ринг, это сейчас спортсмены подготовлены. А до этого в России профессиональных турниров не было, мы были первые. Но мы вывели его, чтобы он хотя бы сам извинился перед зрителями.

Помимо боев, на «Татнефть Арене» проходит еще много массовых мероприятий, концертов. Недавно арена принимала Матч звезд КХЛ. И хоть вся организация была на лиге, заменой льда занималась сама площадка.

– Для Матча звезд мы за три дня сделали лёд, а потом убрали. Мы изо льда вырезали рекламные баннеры, залили это место водой. А после мероприятия подтопили и вставили их обратно. Потому что полностью топить весь лёд придётся неделю, и ещё неделю все замораживать обратно, – рассказала наша собеседница.

Недавно арена принимала Матч звезд КХЛ. Фото: Алина НИЗАМОВА

Недавно арена принимала Матч звезд КХЛ.Фото: Алина НИЗАМОВА

Есть люди, для которых ледовая арена становилась судьбоносным комплексом. Нередко именно здесь молодые мужчины делают предложения своим вторым половинкам. Но был случай, когда в 2014 году люди узаконили свои отношения прямо на льду. А в день концерта группы «30 Seconds to Mars» уже в 8 утра 50 девушек ждали начала мероприятия. Прямо на ступеньках сидели и пели песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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