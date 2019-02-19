2019-02-19T16:37:07+03:00
Общество

Tele2 настроила родительский контроль

Поделиться:
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 запустил сервис «Родительский контроль». Услуга помогает защищать детей от нежелательного контента, отслеживать местонахождение ребенка и проверять работу его гаджета.

Новый сервис «Родительский контроль» позволяет проверять список используемых ребенком приложений. Взрослые могут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам.

Важная для безопасности детей функция – это возможность просматривать их маршруты в течение выбранного времени. Родители получат уведомление, если ребенок покинул привычную территорию – например, выехал за границы родного города. Взрослые также могут получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи.

При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка. Оператор фиксирует его координаты по мобильному приложению или радиосети. Родителям также доступны специальные кнопки для экстренной связи с детьми – отправки сообщений «Где ты?» и «Позвони мне». После нажатия ребенком кнопки «Я тут» приложение снимет координаты и отправит родителю. Кроме того, дети могут использовать кнопки «Позвони мне» или «Пополни мой счет».

Услуга позволяет подключить второго родителя к совместному управлению сервисом. В рамках одной подписки родители могут добавлять до 10 детей. Сервис доступен для ОС Android и iOS. Активировать услугу можно с помощью USSD-команды *213*1# или на сайте. Пользователям необходимо установить приложение «Мои родители» на устройстве ребенка и «Мои дети» – на родительском смартфоне. При этом родители могут ограничиться интернет-сайтом, не устанавливая приложение. Стоимость услуги составляет 9 руб. в сутки.

Абонентам также доступна бесплатная версия сервиса. В его рамках родитель может добавить в список один гаджет, контролировать заряд батареи устройства и получать уведомления о нажатии кнопок SOS и «Перезвони мне».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Наш сервис не просто решает проблему кибербезопасности детей – в рамках одного приложения мы предлагаем весь функционал услуги «Геопоиск+». Мы можем проверить по радиосети местоположение ребенка, даже если приложение выключено. Кроме того, наш сервис работает на основе системы искусственного интеллекта. Это позволяет отследить нестандартное перемещение ребенка и вовремя уведомить родителей о том, что он покинул границы города. Мы постоянно развиваем приложение: скоро его можно будет ориентировать на пожилых пользователей и ограждать их, например, от установки нежелательных подписок».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2

Facebook

Twitter

«ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина
Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Новости 24
В Татарстане из горящей фермы спасли 160 коров
Тайный благотворитель намерен помочь с жильем 92-летней труженице тыла из Татарстана, которую выселили из квартиры
«Не стоило там стоять»: в Казани ищут очевидцев того, как в автобусе девочке дверью сломало руку
Татарстанцы стали все чаще подавать заявления о своем банкротстве
Президент Татарстана улетел в Германию
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
В Татарстане сотрудники МЧС вытащили бычка, который провалился в погреб
В Чебоксарах руководителя управления ЖКХ и благоустройства оштрафовали на 5 тысяч рублей
Чтобы улететь в Китай татарстанец заплатил 1,4 миллиона рублей
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли из снежного плена водителя иномарки
В Чебоксарах упавший с крыш снег погреб под собой подростка и девушку
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое
В Казани на строительство второго корпуса лицея имени В. В. Карпова потратят 419 миллионов рублей
В Казани на «зебре» сбили 12-летнего школьника
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях
Президент Татарстана поздравил полицейских на транспорте со 100-летием службы и подарил им автомобили
«Без нафталина»: Рустам Минниханов вошел в тройку самых активных в соцсетях глав регионов России
"Ак Барс" трижды уступал по ходу матча, но все же вырвал победу у "Металлурга"
239 автобусов и две автостанции «Чувашавтотранса» пустят с молотка за 226 миллионов рублей
В Марий Эл легковушки столкнулись лоб в лоб: пострадали ребенок и трое взрослых
Полицейские Казани задержали грабителя, который с пистолетом напал на офис микрофинансирования
Александр Бастрыкин поручил следователям проверить в Татарстане выселение 92-летней ветерана труда
В Татарстане на трассе спасли замерзающего автостопщика
20 февраля дома трех районов Казани оставят без света
В Казани ветром с автобуса сорвало люк