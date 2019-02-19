В Казани состоялся Бал молодоженов

В воскресенье, 17 февраля, в ресторане «Панорама» прошел ежегодный «Бал молодоженов». Его устраивают уже в седьмой раз для тех пор, что в минувшем году сыграли свадьбу в «Казанской Ривьере». Для того, чтобы принять участие, молодожены должны следовать обязательному дресс-коду: дамы в свадебных нарядах, мужчины – в костюмах!

Ежегодно в КРЦ свадьбы празднуют более 300 пар. На бал приглашаются все без исключения, но в 2019 году смогли приехать только 150 молодоженов. Некоторые из них, кстати, уже ждут пополнения, и эти трогательные моменты сделали событие по домашнему трогательным.

Юлия и Владислав Калистратовы поженились в ноябре. Встретились в автоклубе, где оба принимали активное участие.

- Влад меня просто покорил своей надежностью, и с того дня я все больше убеждаюсь, что судьбе было просто угодно столкнуть нас в тот день возле автомобиля, - вспоминает девушка.

Ее супруг отметил, что не может выделить какое-то одно любимое в супруге качество.

- Она – само совершенство! – восклицает молодой человек.

Когда им предложили снова примерить наряды жениха и невесты, даже не раздумывали: «У нас была такая красивая здесь свадьба, приготовили такой красивый и вкусный стол, и хорошо обслуживали, что мы с удовольствием согласились».

Во время «Бала молодоженов» можно вновь услышать признания в любви, исполнить свой первый танец или полюбоваться на фотографии, сделанные в интерьерах КРЦ. Все эти задания были конкурсными, и победители получали подарки от организаторов мероприятия.

Сюрпризом для участников бала стало участие в конкурсе на признание в любви известного татарского певца Ильназа Сафиуллина. Оказалось, что в сентябре 2018 года он отпраздновал собственную свадьбу в этом ресторане. Его избранница – набережночелнинская КВНщица Айгуль, в красивом платье кружилась вокруг супруга, исполнявшую романтическую песню о любви.

Все участники Бала получили море положительных эмоций от встречи, обменялись фотографиями и собираются встречаться вновь.