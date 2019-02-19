2019-02-19T14:48:34+03:00
Общество

В Казани состоялся Бал молодоженов

Мероприятие, проводимое КРЦ «Ривьера», прошло в седьмой раз
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 февраля, в ресторане «Панорама» прошел ежегодный «Бал молодоженов». Его устраивают уже в седьмой раз для тех пор, что в минувшем году сыграли свадьбу в «Казанской Ривьере». Для того, чтобы принять участие, молодожены должны следовать обязательному дресс-коду: дамы в свадебных нарядах, мужчины – в костюмах!

Ежегодно в КРЦ свадьбы празднуют более 300 пар. На бал приглашаются все без исключения, но в 2019 году смогли приехать только 150 молодоженов. Некоторые из них, кстати, уже ждут пополнения, и эти трогательные моменты сделали событие по домашнему трогательным.

Юлия и Владислав Калистратовы поженились в ноябре. Встретились в автоклубе, где оба принимали активное участие.

- Влад меня просто покорил своей надежностью, и с того дня я все больше убеждаюсь, что судьбе было просто угодно столкнуть нас в тот день возле автомобиля, - вспоминает девушка.

Ее супруг отметил, что не может выделить какое-то одно любимое в супруге качество.

- Она – само совершенство! – восклицает молодой человек.

Когда им предложили снова примерить наряды жениха и невесты, даже не раздумывали: «У нас была такая красивая здесь свадьба, приготовили такой красивый и вкусный стол, и хорошо обслуживали, что мы с удовольствием согласились».

Во время «Бала молодоженов» можно вновь услышать признания в любви, исполнить свой первый танец или полюбоваться на фотографии, сделанные в интерьерах КРЦ. Все эти задания были конкурсными, и победители получали подарки от организаторов мероприятия.

Сюрпризом для участников бала стало участие в конкурсе на признание в любви известного татарского певца Ильназа Сафиуллина. Оказалось, что в сентябре 2018 года он отпраздновал собственную свадьбу в этом ресторане. Его избранница – набережночелнинская КВНщица Айгуль, в красивом платье кружилась вокруг супруга, исполнявшую романтическую песню о любви.

Все участники Бала получили море положительных эмоций от встречи, обменялись фотографиями и собираются встречаться вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина
Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Новости 24
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли из снежного плена водителя иномарки
В Чебоксарах упавший с крыш снег погреб под собой подростка и девушку
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое
В Казани на строительство второго корпуса лицея имени В. В. Карпова потратят 419 миллионов рублей
В Казани на «зебре» сбили 12-летнего школьника
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях
Президент Татарстана поздравил полицейских на транспорте со 100-летием службы и подарил им автомобили
«Без нафталина»: Рустам Минниханов вошел в тройку самых активных в соцсетях глав регионов России
"Ак Барс" трижды уступал по ходу матча, но все же вырвал победу у "Металлурга"
239 автобусов и две автостанции «Чувашавтотранса» пустят с молотка за 226 миллионов рублей
В Марий Эл легковушки столкнулись лоб в лоб: пострадали ребенок и трое взрослых
Полицейские Казани задержали грабителя, который с пистолетом напал на офис микрофинансирования
Александр Бастрыкин поручил следователям проверить в Татарстане выселение 92-летней ветерана труда
В Татарстане на трассе спасли замерзающего автостопщика
20 февраля дома трех районов Казани оставят без света
В Казани ветром с автобуса сорвало люк