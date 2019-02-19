2019-02-19T06:43:16+03:00
Происшествия

Сильный ветер обесточил десятки домов и тысячи человек в Татарстане

Электроснабжение восстанавливают специалисты ОАО "Сетевой компании"
Лика ИСАЕВА
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Работают аварийные бригадыРаботают аварийные бригадыФото: Из материалов пресс-службы
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Непогода оказалась основной причиной отключения электроэнергии в нескольких районах республики. Без света остались десятки жилых домов, в которых проживают несколько тысяч человек, и несколько школ и детсадов.

Первое сообщение пришло в 18.30 в понедельник, 18 февраля из Лаишевского района. Произошло частичное отключение электроэнергии в селе Чирпы, без света остались 38 домов, в которых проживают 102 человека. Социально-значимых объектов в селе нет.

Через 4 минуты свет пропал в Менделеевском районе Татарстана. Погасли окна в домах в селах Янабердино, Новый Кокшан, Татарский Кокшан, Ильметь, Камаево, Монашево. Всего под отключение попало 609 домов с населением 1616 человек, 16 социально-значимых объектов - школы, детсады.

В 19.00 сообщение об отключении электроэнергии пришло из Аксубаевского района, где произошло отключение электроэнергии в пяти селах района: Старык Киязлы, Новые Киязлы, Иляшкино, Чувашское Енорускино. Всего обесточены 504 дома с населением 1538 человек, в этих селах шесть социально-значимых объектов. С ночным пребыванием людей нет.

В это же время пропало электричество в селе Хорновар Шигали Дрожжановского района республики. Там без света остались 75 домов, где проживают 198 человек и есть один социально-значимый объект.

- Организовано информационное взаимодействие с оперативным дежурным ОАО «Сетевая компания», - сообщили в МЧС Татарстана. - Работают аварийно-восстановительные бригады районных электросетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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