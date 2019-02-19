2019-02-19T15:05:56+03:00
Экономика

Председатель Счетной палаты Татарстана об Агромпромпарке «Казань»: Надо ли было возводить такой огромный комплекс?

Как выяснили аудиторы, он не приносит прибыли
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pronedra.ruФото: pronedra.ru
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На коллегии Счетной палаты Татарстана сообщили о проверки на законность и эффективность финансово-хозяйственной деятельности агромпромпарка «Казань» с 2016 по 2018 года.

Так, было сообщено, что основная деятельность агропромпарка это предоставление помещений в аренду, выручка от которой, например, за 9 месяцев 2018 года составила 143,9 млн рублей. При этом из 278 арендаторов - лишь 46 это фермеры. Остальные места, получается, за посредниками и предпринимателями.

Как выяснили аудиторы, из-за ошибок руководства агромпромпарка оказалась списана задолженность арендаторов на сумму 1,8 млн рублей; раздавались различные преференции коммерческим структурам; помещения и оборудование кафе, пекарни, здание гостиницы переданы в аренду без торгов.

А ООО «Агропарк Мясопром» задолжало за аренду 1,2 млн рублей. Никто в суд не подавал, в итоге срок исковой давности истек. В Счетной палате Татарстана посчитали, что, возможно, это произошло потому, что директором ООО «Агропарк Мясопром» является заместитель главного бухгалтера агропромпарка «Казань».

Также в последнем было выявлено неиспользуемое оборудование на общую сумму 11,3 млн рублей. При этом холодильные витрины и камеры, оборудование для лаборатории на сумму 2,4 млн рублей с момента открытия агропромпарка даже не распакованы.

Проверяющие также установили, что 55% активов агропромпарка - это депозиты в рухнувших Татфондбанке (31 млн рублей) и Интехбанке (1,5 млн рублей).

- Таким образом, имеются все признаки обесценивания финансовых вложений, что может привести к ухудшению финансового положения агропромпарка и рискам его ликвидации, - заявил руководитель проверки аудитор Ильнур Мубараков.

И это при том, что, по его словам, агропромпарк «Казань» не приносит прибыли. Так, от продажи овощей и их переработки, производства мясной продукции получены убытки в сумме 940 тысяч рублей. Да и посещать эти торговые площади стали все меньше людей.

- В таком случае, надо ли было возводить такой огромный комплекс? – задал на коллегии вопрос председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов.

Но делать нечего, открытие агропромпарка «Казань» - свершившийся факт. Поэтому Демидов предложил ввести там прямую бюджетную поддержку для фермеров в части арендной платы.

Итоги проведенной проверки были направлены в республиканские прокуратуру, Минсельхоз и Минземимущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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