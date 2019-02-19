ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА - ОНИ, ЕСЛИ ЧЕСТНО… ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!

Я сижу под полиэтиленом, ощущаю брызги воды на лице, вдыхаю солоноватый воздух. Но я не тут, не в камерно уютном бассейне, не на шоу в дельфинарии. Я - в своей юности. Зажигаю под ламбаду, смотрю в не скажу чьи влюбленные глаза, беззаботно смеюсь, танцую с кем-то медляк, переживаю о чьей-то невзаимности… Что ж вы делаете со мной, дельфины?! Вот уже и непрошеная слеза навернулась… Нет-нет, дочка, это мама просто слегка улетела. Да, радость моя, эти дельфины умеют танцевать!

Мой шустрый двухлетний ребенок вовсю вертит головкой, но, слава богу, не пытается дотянуться до таких близких морских животных - вот они, совсем рядом. Так хочется потрогать их гладкую спинку. Ловлю себя на затаенном дыхании. Выдыхаю. Оглядываюсь по сторонам. Рядом такие же взрослые, «детные» уже люди. И они, кажется, тоже «улетели». Глаза сияют, на губах блуждает улыбка. Ну кто сказал, что дельфинарии, зоопарки, цирки, диснейленды только для детей?!

…Однажды смотрела передачу про туристов. Там в Лапландию к Санта-Клаусу приехал пожилой (72 года) искушенный олигарх. Ужасный сноб! Чуть ли не все популярные туристические развлечения он там у них «громил» своими оценками: одно безвкусно, другое скучно и вообще «не лакшери»… И вот он садится под бочок к Санта-Клаусу (это часть стандартной программы в гостях у лапландского Деда Мороза), разговаривает с ним и… тает! И - слезы у него на глазах! У этого брюзгливого неприятного товарища! Я, говорит, себя пятилетним Сашкой вспомнил! Я в детство свое вернулся!

Вот и я... Сегодня, в этот вечер (кстати, это 14 февраля, ну как нарочно!) я, как дельфины в морскую воду, погружаюсь в ностальгию. И не только по юным, переполненным безбашенной романтикой годам. Дельфинье «торнадо», когда брызги летят до потолка, а ты с визгом прячешься под выданным полиэтиленом, по мне, так прямой билет до детства. Еще, еще, ну пожалуйста! Не надо мне брызг шампанского - дайте брызги дельфинов! А дочка прячется с головой и немного даже боится…

Вот и коронный номер программы - «Русалка» выплывает из вод, стремительно, все больше и больше показываясь над волной, влекомая сильными дельфинами. Как же это красиво! Я готова смотреть на это снова и снова. Кстати, о русалке. Все трюки, которые делают морские котики и дельфины - артисты шоу, замечательно «вписаны» в романтическую сказку про пирата и русалку, влюбленных, но разлученных. У тренеров яркие костюмы - непривычно видеть вместо скромно черных гидрокостюмов такое театральное великолепие. И хотя над артистизмом можно еще поработать (не дельфинам и котикам - тренерам), а пират совсем не грозный, а даже какой-то… интеллигентный, что ли, история, рассказанная ведущим вместе с котиками и дельфинами, трогает.

Хотя - кому чего. Для меня даже просто смотреть перед представлением на «неработающих» дельфинов, тихонько плавающих в воде и выставляющих свои любопытные мордочки к зрителям, - невероятное удовольствие. Я бы на месте директора дельфинария брала деньги за «дельфиний релакс»: вот просто сел у воды в каком-нибудь креслице удобном - и смотри, смотри на них, слушай тихий плеск воды. Жди - а вдруг заговорят?!

Пока такой услуги в дельфинарии нет. Но я, пожалуй, знаю, какая у меня теперь будет мечта. Когда-то в юности, отдыхая на диком берегу Азовского моря, мы изредка видели проплывающих вдалеке дельфинов. Весь лагерь при их появлении кричал: «Дельфины, дельфины!» Как же мечталось тогда увидеть их поближе! Сбылось. В дельфинарии глядела на них во все глаза на расстоянии метра. Но - еще не знаю, каковы на ощупь их гладкие блестящие спинки. Не плавала с этими удивительными созданиями. А ведь можно! Вот это и будет, пожалуй, мой следующий личный Диснейленд. Подарок-впечатление самой себе (или мужу намекнуть) на 8 Марта. И пусть дети подождут!