«Меня буквально ветром сносило»: люди публикуют фото и видео ненастья, которое накрыло Татарстан 18 февраля
Накануне, 18 февраля, в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Оно гласило о сильном ветре. Его порывы порой достигали 21-26 метров в секунду.
С 18.00 до 22.00 из-за него без электроэнергии остались 37 населенных пунктов республики с населением более 15 тысяч человек.
Кроме того, с 19.30 до 6.00 утра следующего дня разу на нескольких участках трассы М-7 ограничили движение большегрузов и автобусов. А с полуночи до 5 часов утра 19 февраля, было временно ограничено движения и на участках трассы М-5.
Именно татарстанские автовладельцы чаще всего за эти сутки жаловались на непогоду в социальных сетях. И их можно понять – метель местами была настолько сильной, что даже пешеходам -передвигаться приходилось буквально на ощупь.
Ненастья накрыло Татарстан 18 февраля.соцсети
- Иду по приборам, - сообщал интернет-пользователь renat__ibragimov.
Фото: соцсети
Другое фото публикует ovkfamily. В метель можно было видеть лишь силуэты деревьев.
Фото: соцсети
Кроме того, в социальных сетях стали появляться сообщения от тех водителей, которые из-за непогоды попросту застревали в снегу.
- Вчера вечером после работы приехала к родителям на Лукина 8. Неудачно припарковалась и застряла. Хочу сказать огромное спасибо двум неравнодушным мужчинам, которые помогли вытолкать мою машину. Не знаю, чтобы я делала, если бы не вы! – пишет женщина, пожелавшая остаться неизвестной.
Известно, что для расчистки дорог федерального и регионального значения были задействованы 558 единиц техники, на дорогах муниципального значения - 1 137 единиц, а в Казани – 427. В МЧС Татарстана, отмечают, что на данный момент затруднений движения по федеральным автодорогам нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU