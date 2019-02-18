2019-02-18T14:53:05+03:00
Общество

"Каким же отморозком надо быть, чтобы такое писать?": Страницы девушек, погибших в ДТП в Татарстане, засыпали гнусными комментариями

Родственники и друзья девушек намерены жаловаться в техническую службу соцсети
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по РТФото: МВД по РТ
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Страницы четырех подруг-студенток, которые погибли 15 февраля в страшном ДТП в Татарстане, атаковали интернет-пользователи. С того злополучного дня на них стали появляться негативные комментарии. Не тронутой осталась лишь страница 18-летней Любови А.

В частности, девушек и близких им людей призывают отремонтировать «КАМАЗ», с которым и столкнулась легковушка. Десятки интернет-троллей пишут буквы F, объясняя свой поступок тем, что именно так в компьютерных играх осуществляется выход из автомобиля. Есть и те, кто «расстроен» из-за того, что давно не видел подруг «на уличных гонках».

Комментарии на странице Виктории К., правда, уже отключены и подчищены от негатива. Однако оставшиеся профили до сих пор атакуют неизвестные. Родственники и друзья погибших девушек не собираются оставлять их безнаказанными. Они намерены обратиться с жалобой техническую службу соцсети.

Отметим, что с родственниками и друзьями погибших солидарны большинство татарстанцев. В комментариях под постами в соцсетях они обрушились с критикой на интернет-троллей, "засоривших" страницы погибших девушек.

- Как земля таких носит? - задалась вопросом одна из жительниц Татарстана.

- Каким же отморозкам надо быть, чтобы такое писать? - прокомментировала пост еще один пользователь соцсетей.

Известно, что четверо девушек являлись не только подругами, но и одногруппницами. Все они учились на третьем курсе Алексеевского Аграрного колледжа на поваров-кондитеров. Кроме того, по страшному стечению обстоятельств Любовь А. и Наталья П. родились и умерли в один день.

Напомним, по предварительным данным, возле одной из автозаправок 19-летняя девушка, не имевшая большого опыта вождения, превысила безопасную скорость и выехала на встречную полосу дороги. Там ее автомобиль - ВАЗ-2113 - лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом-зерновозом. Грузовиком управлял 30-летний мужчина. От удара отечественную легковушку буквально разорвало на части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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