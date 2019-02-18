2019-02-18T15:05:00+03:00
Общество

Верблюды, Лошади и советские флаги: Центр Казани на несколько дней вернулся в первую половину ХХ века

На Кремлевской улице проходили съемки фильма «Зулейха открывает глаза» [фото, видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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В этих съемка приняли участие более 150 человек.В этих съемка приняли участие более 150 человек.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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Центр Казани, а именно улица Кремлевская, на три дня превратились в съемочную площадку фильма по мотивам романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Улица Кремлевская на три дня превратились в съемочную площадку. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Улица Кремлевская на три дня превратились в съемочную площадку.Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Для этого на улицу завезли около тысячи тонн снега: с территории Национального музея республики, Центрального стадиона и подножий Кремля. Да и погода в Казани помогла – метель и снег гармонично дополнили кадр.

Также в центре города установили временные деревянные сооружения: по сценарию здесь проходит ярмарка.

По сценарию здесь проходит ярмарка. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

По сценарию здесь проходит ярмарка.Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Также на Кремлевской убрали все дорожные знаки, таблички и флаги с фасадов зданий. Зато на их месте появились советские флаги и плакаты.

На зданиях установили советские флаги и плакаты. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

На зданиях установили советские флаги и плакаты.Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Съемки, проходившие с 16 по 18 февраля возле Кремля, – самые массовые в картине. В них приняли участие более 150 человек и задействованы 30 конных обозов.

В съемках задействованы 30 конных обозов. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В съемках задействованы 30 конных обозов.Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Съемки завершатся 18 февраля. В крайний день снимается самая зрелищная сцена въезда обоза в Казань, где задействована главная героиня в исполнении Чулпан Хаматовой.

У казанского Кремля завершаются съемки фильма «Зулейха закрывает глаза».Наиля ГАЛИМОВА

После конца съемок дорожные службы начнут вывозить снег. А движение транспорта на улице Кремлевской будет ограничено до 20 февраля.

Движение транспорта на улице Кремлевской будет ограничено до 20 февраля. Фото: Лика ИСАЕВА

Движение транспорта на улице Кремлевской будет ограничено до 20 февраля.Фото: Лика ИСАЕВА

СПРАВКА КП:

В Результате съемок должен выйти 8-серийный фильм. Начались съемки картины по книге Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в Лаишевском районе Татарстана, где воспроизвели обстановку таежного поселка Семрук, в который попала главная героиня вместе с другими ссыльными. В Казани кроме улицы Кремлевская в экранизации также задействовали сам Кремль, улицу Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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