В Чувашии две овчарки до смерти загрызли пенсионерку

Чудовищный случай произошел в минувшее воскресенье, 17 февраля, в деревне Первые Вурманкасы Цивильского района Чувашии. Ранним утром по улице мимо одного из домов проходили три пенсионера - 76-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 70-ти и 60-ти лет. Внезапно на них со двора выбежали две овчарки - кавказская и среднеазиатская.

Собаки напали на прохожих. На крики и призывы о помощи на улицу выбежал сам хозяин собак, он смог загнать их домой и вызвал "скорую" для пострадавших. Но зубы собак нанесли женщине смертельные травмы, она скончалась на месте. Двух пострадавших мужчин увезли в больницу.

- По данному возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Установливаются все обстоятельства произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются пострадавшие и свидетели.

Собак, напавших на прохожих, застрелил местный охотник по решению ветеринарных служб. Как сообщил собственный источник "КП-Казань", знакомый с обстоятельствами произошедшего, сделал это сам хозяин животных.