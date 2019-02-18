2019-02-18T13:15:34+03:00
Происшествия

В Чувашии две овчарки до смерти загрызли пенсионерку

Также от зубов собак пострадали двое мужчин, их госпитализировали [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Собак после инцидента застрелили.Собак после инцидента застрелили.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чудовищный случай произошел в минувшее воскресенье, 17 февраля, в деревне Первые Вурманкасы Цивильского района Чувашии. Ранним утром по улице мимо одного из домов проходили три пенсионера - 76-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 70-ти и 60-ти лет. Внезапно на них со двора выбежали две овчарки - кавказская и среднеазиатская.

Собаки напали на прохожих. На крики и призывы о помощи на улицу выбежал сам хозяин собак, он смог загнать их домой и вызвал "скорую" для пострадавших. Но зубы собак нанесли женщине смертельные травмы, она скончалась на месте. Двух пострадавших мужчин увезли в больницу.

- По данному возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Установливаются все обстоятельства произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются пострадавшие и свидетели.

Собак, напавших на прохожих, застрелил местный охотник по решению ветеринарных служб. Как сообщил собственный источник "КП-Казань", знакомый с обстоятельствами произошедшего, сделал это сам хозяин животных.

Собаки растерзали человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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