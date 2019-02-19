«Выглядит фантастически!»: Президент РФ - о ТАНЕКО

Практически еще одним новым заводом назвал Президент России Владимир Путин бензиновый комплекс, созданный «Татнефтью» на АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске. По словам лидера страны, пуск этого производства стал большим событием в экономической жизни Татарстана и России в целом. Во время церемонии пуска Владимир Путин находился вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Иннополисе (там проходило заседание президиума Госсовета РФ). Оттуда была налажена прямая видеосвязь с центральной операторной НПЗ.

Инвестиции в самое современное производство по выпуску автобензинов составили свыше 19 миллиардов рублей, сообщил Рустам Минниханов и попросил Владимира Путина дать старт новому комплексу.

«Мы в прошлом году уже запустили две установки, - напомнил в свою очередь Президент РФ. - То, что компания развивается такими темпами, не может не радовать. Я вас всех поздравляю и с удовольствием поучаствую в старте практически еще одного нового завода».

Фото пресс-службы ПАО «Татнефть»

«РЕБЯТА, ПОЕХАЛИ!»

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов находился в этот момент на «ТАНЕКО» вместе с представителями коллектива. Он рассказал о работе, проделанной с того дня, как Владимир Путин также в режиме видеоконференции дал старт комплексу гидроочистки нафты и изомеризации легкой нафты (они обеспечивают углубление переработки нефти с получением базового сырья для нефтехимии и компонентов автобензинов высшего качества).

«За это время построен еще ряд современных производств по переработке нефти, и как результат мы запускаем новое производство бензинов Евро-5 от 92-го до 100-го», - сообщил гендиректор «Татнефти». Ежесуточно планируется выпускать более 3 тысяч тонн, то есть каждый день будет уходить эшелон с самым современным топливом, отметил Наиль Маганов.

Фото пресс-службы ПАО «Татнефть»

Инвестиции «Татнефти» в развитие проекта «ТАНЕКО» составляют более 363 миллиарда рублей, сообщил также гендиректор. «Выпускаем только светлые нефтепродукты, - сказал он. - В ассортименте 20 видов высококачественной продукции. Завершаем строительство новой установки первичной переработки нефти, ввод которой позволит увеличить мощность до 15 миллионов тонн в год».

В этот момент на экране демонстрировались ночные виды с высоты птичьего полета сверкающего огнями завода.

«Вы сейчас показали картинку, выглядит она фантастически, привлекательно и очень красиво», - сказал Владимир Путин. Глава страны поздравил участников церемонии с результатами работы компании и скомандовал: «Запускайте!»

«Ребята, поехали!» - сказал Наиль Маганов. Затем он, гендиректор ТАНЕКО Леонид Алехин и начальник Управления по реализации проектов строительства «Татнефти» Альберт Нурмиев вместе нажали символическую кнопку пуска. На экране появились эстакады, где начался налив топлива в бензовозы и железнодорожные цистерны.

ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА

Замкнув недостававшее звено в цепочке «от бурового долота до заправочного пистолета», «Татнефть» получает серьезные экономический и репутационный эффекты. На автозаправках компании (а их у нее около 600) появится свой бензин, которому будет гораздо легче войти в топливный рынок, ведь ярким примером уже является дизтопливо «ТАНЕКО», которое за 5 лет стало очень известной маркой. Оно полюбилось эксплуатационникам и водителям за надежность, экономичность, экологичность (в том числе по отношению к двигателям) и за то, что дает возможность автомобилям раскрыть свои возможности в полной мере. Оно уже поставляется в западноевропейские страны, где особенно жестки экологические нормы.

Теперь будут полностью покрыты потребности не только заправочной сети «Татнефти», но и всего Татарстана, который до настоящей поры обеспечивался своим бензином лишь наполовину. Он завозился из соседних регионов. А здесь есть еще один момент, связанный с гарантией качества. Прямые поставки бензина значительно уменьшают риски, связанные с порчей топлива на каком-то этапе пути. Ведь в «Татнефти» отлаженная многоступенчатая система контроля работает в режиме нон-стоп от НПЗ до бензозаправочной колонки.

Фото пресс-службы ПАО «Татнефть»

Сегодня уже есть основания заявлять, что бензин «ТАНЕКО» вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды в плане высокого качества. Легкий пуск двигателя в любую погоду, повышенная производительность... При этом заметны отличная тяга и снижение расхода топлива, а также высокая экологичность.

Это объясняется оптимальным набором компонентов, получаемых по современным технологиям, а также совершенной системой их смешивания. Интеллектуальная система отслеживает качество и компонентов, и конечного продукта.

Фото пресс-службы ПАО «Татнефть»

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НПЗ

Нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» эксперты называют самым современным и лучшим НПЗ страны. Ведь здесь созданы мощности нового технологического поколения с максимальной глубиной переработки - 99,2% и выходом светлых нефтепродуктов 83,64%.

За свою короткую историю комплекс «ТАНЕКО» постоянно радовал новостями. Его технологическая схема год от года усложнялась. Задачей было увеличение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов.

В 2018 году на ТАНЕКО переработано 9,3 миллиона тонн углеводородного сырья. Развитие продолжается. Идут масштабные работы на строительстве новых установок. На 2019 год запланировано доведение мощности по переработке сырья до 15 миллионов тонн в год. Тогда уже две трети добываемой в Татарстане нефти будет перерабатываться своими НПЗ.

В целом реализация проекта «ТАНЕКО» обеспечила синергетический эффект для многих отраслей экономики РФ - машиностроения, стройиндустрии, металлургии, проектной науки, исследовательских институтов.

Фото пресс-службы ПАО «Татнефть»

Приоритетом с самого начала была поддержка отечественных производителей оборудования, материалов и услуг. Импортозамещение на ТАНЕКО фактически началось на стадии разработки рабочей документации, выполненной силами более 20 российских проектных организаций. А всего в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса «Татнефти» участвовали более двух тысяч предприятий и организаций страны.

Бесценным является опыт «Татнефти» по созданию с нуля современного нефтеперерабатывающего комплекса. Теперь компания может не только продавать нефть и нефтепродукты, но и оказывать инжиниринговые услуги, она сама способна в чистом поле «под ключ» построить НПЗ любой сложности.