"Рубин" собрался в ФНЛ? Два ведущих защитника клуба могут уйти в "Динамо"

Трансферное окно в российском футболе закончится уже на этой неделе. У клубов остается все меньше времени, чтобы усилить свои составы. Появится ли кто-то новый в составе "Рубина" - большой вопрос. Учитывая сложности с финансами, громких приобретений ждать не стоит. Здесь бы сохранить тех, кто еще не успел уйти.

Меж тем. сделать это будет крайне сложно. Так, по данным ряда СМИ, сразу два игрока "Рубина" в ближайшие дни перейдут в московское "Динамо". Речь идет о защитнике Владимире Гранате и его коллеге по амплуа Игоре Калинине.

Гранат появился в "Рубине" летом 2017 года и с тех пор отыграл за команду 27 игр. Зимой он согласился на существенное понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в Казани, но, вероятно, обстоятельства изменились. Калинин пополнил состав казанского клуба минувшей осенью. Он сыграл за "Рубин" всего 3 матча, зато успел отметиться голом и двумя голевыми передачами.

Учитывая и без того серьезные проблемы в составе остается загадкой, кем "Рубин" планирует доигрывать текущий сезон? Болельщики же, во всю обсуждающие грядущий уход двух игроков, сходятся во мнении, что ничего хорошег ждать не приходится, а "Рубин" такими темпами может и в ФНЛ вылететь.