Вслед за ЦСКА УНИКС дома обыграл «Химки»

После того, как побежденный ЦСКА уехал обратно в столицу, в гости к УНИКСу приехали подмосковные «Химки», которые соперничают с казанцами за второе место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.

Химки» соперничают с казанцами за второе место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.Фото: Алина НИЗАМОВА

В столицу Татарстана не приехал главный снайпер подмосковной команды Алексей Швед: из-за травмы баскетболист не играет с прошлого года. Вне заявки на игру оказались Энтони Гилл и Кейси Прэтер. Также накануне встречи с УНИКСом «Химки» попрощались с Гарлоном Грином, с которым закончился контракт. В заявку УНИКСа на игру не вошли Александр Билле, Морис Ндур, Джеки Кармайкл и Костас Каймакоглу.

Пиеррия Хенри и Ди Бост.Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовом составе казанце на домашний паркет «Баскет-Холла» вышли: Реймар Морган, Мелвин Эджим, Трентон Локетт, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри.

Мелвин Эджим.Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС начал игру агрессивно, что позволило сделать отрыв 16:0. Прийти в себя гости смогли лишь через шесть с половиной минут после начала матча. Но счет в конце первой четверти порадовал только болельщиков казанцев – 21:9.

УНИКС начал игру агрессивно.Фото: Алина НИЗАМОВА

За четыре минуты до конца второго отрезка татарстанская команда увеличила разницу в счете до 20 очков – 35:15.

За четыре минуты до конца второго отрезка татарстанская команда увеличила разницу в счете до 20 очковФото: Алина НИЗАМОВА

В конце третьей четверти гости смогли сократить отставание и счет на табло – 54:45. В заключительном отрезке нервничали обе команды.

Евгений Колесников и Малькольм Томас.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако казанцы порадовали зрителей зрелищными передачами и бросками. Так, сначала Эррик Макколлум в отрыве передал себе за спину на Моргана. А потом и Реймар в отрыве забросил мяч сверху спиной к кольцу.

Реймар Морган в отрыве забросил мяч сверху спиной к кольцу.Фото: Алина НИЗАМОВА

На последних минутах УНИКС увеличил разницу до +15, чтобы в случае равенства в таблице иметь преимущество. Итоговый счет в матче – 73:58. Эта победа позволила УНИКСу закрепиться на втором месте в турнирной таблице. В конце октября прошлого года «Химки» дома обыграли казанцев с разницей в 13 очков – 78:65.

Эррик МакколлумФото: Алина НИЗАМОВА

– Поздравляю игроков и всех сотрудников клуба с победой. Очевидно, что мы сегодня играли действительно хорошо. Мы начали очень агрессивно. Правда, не могу сказать, что продолжили с той же отдаче, энергией и дисциплиной, но в итоге мы смогли пропустить менее 60 очков, – прокомментировал матч главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Римас Куртинайтис.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Как казанцы начали лидировать с первых минут, как мы начали бездарно, так и не смогли вернуться в игру. И, конечно, они заслуженно победили. Тут не о чем говорить, а про баскетбол и подавно. Я давно не видел, чтобы «Химки» делали 26 ошибок, ведь это команда Евролиги, – отметил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

Реймар Морган и Малькольм Томас.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком матча стал Реймар Морган, набравший 23 очка. В следующем матче 2 марта казанцы примут «Астану».