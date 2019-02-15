"Хочу, чтобы они понесли суровое наказание": Убитый 2 года назад африканский студент "устроил" одиночный пикет в Казани

Жители Казани, проходившие мимо КФУ и по улице Аделя Кутуя 15 февраля могли наблюдать необычный "одиночный пикет". Там установили картонное изображение студента из Республики Чад - Махджуб Тиджани Хассана. Выбор мест для "пикета" вполне осознан. В КФУ студент обучался, а на улице Аделя Кутуя его зверски убили два года назад. Трагедия произошла 16 февраля 2017 года, когда возвращавщегося в общежитие будущего юриста ударили дважды молотком по голове и несколько раз проткнули ножом.

Установить и задержать подозреваемых сумели 6 марта 2017 года. Тогда задержали группу футбольных фанатов, которых заподозрили в ультранациональных взглядах и нападениях на иностранцев. Задержанные - 19-летний Роман Халилов и 22-летний Руслан Архипов, были арестованы на время следствия и до сих пор находятся за решеткой. Уголовное дело по факту убийства студента проходит в Верховном суде Татарстана. Халилов и Архипов считают себя борцами за чистоту рассы, национал-социалистами, и нападение на чернокожего студента планировали давно. Мать Романа Халилова считает, что ее сын не виновен, ведь "он и кошки не обидит".

Похоже, что друзья, знакомые и однокашники студента из Чада решили напомнить жителям Казани про ту дикую историю, когда из-за цвета кожи был убит молодой человек. Они изготовили ростовую фигуру Махджуб Тиджани Хассана и в руки изображения вложили плакат со словами: "Я очень хотел стать настоящим профи и когда выбирал страну и место для учебы, остановился на Казани. Земляки рассказали, что это отличное место для иностранцев и очень толерантный город. В Казани я встретил друзей самых разных культур, попробовал татарскую кухню и влюбился. Два года назад произошла трагедия. Меня убили. И я хочу, чтобы они понесли самое суровое наказание".

Завершилась акция с "одиночным пикетом" печально - кто-то отрвал картонному студенту голову и выбросил.