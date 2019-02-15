Пара из Казани оставила малолетних детей под присмотром старшей дочери ради участия в телепроекте

Не так давно Альбина и Ренат Набиуллины из Казани стали участниками телешоу «Спаси свою любовь». На проект они попали совершенно случайно: пара приехала поддержать своего сына и его жену, которые были на грани вылета, но вместо этого поругалась прямо перед ведущими. Этот инцидент заставил организаторов шоу задуматься: «А не нужна ли помощь в спасении семьи Набиуллиным-старшим?». Оказалось – нужна.

«Комсомолка» связалась с Альбиной и Ренатом, чтобы узнать, как сложно им далось решение участвовать в проекте и что они думают о взаимоотношениях в семья их 20-летнего сына Амира.

ПРОБЛЕМА В СЕМЬЕ

Как оказалось, проблемы в семье Набиуллиных-старших начались давно. Они уже и к семейному психологу ходили, и хотели начать жить гостевыми отношениями, разъехавшись по разным домам.

Могли и развестись, но общие дети и вместе прожитые годы не давали этого сделать. Несмотря на это ни Альбина, ни Ренат не считают, что именно их пример является причиной ссор в молодой семье их сына.

- Дети перенимают определенную тактику и линию поведения, привычки, устои и традиции из семьи. Где-то Амир, может быть, действительно взял за пример поведение папы, но сильно он на него не повлиял. Семья нашего сына – люди, которые пришли из разных семей, с разными укладами, ценностями. В этом и причина их ссор. А вообще, взрывоопасными их отношения были с самого начала, - признается «Комсомолке» Альбина Наибуллина.

ПОДДЕРЖКА

Как выяснилось из разговора, родственники со стороны Рената не оценили их решение участвовать в проекте «Спаси свою любовь», но определенная фан-группа у семьи все же есть. В нее входит сосед Набиуллиных, пара друзей, братья жены и дети.

Да, помимо Амира у Набиуллиных-старших есть еще дети: пара несовершеннолетних и замужняя дочь. Именно ей и ее мужу выпала доля следить за малолетними братишками пока их родители участвуют в ток-шоу.

- Отдельное спасибо за поддержку хочется выразить семье моей старшей дочери, которые сейчас взяли на себя роль родителей наших младших детей, - говорит Альбина.

О ПЕРВЫХ ДНЯХ НА ПРОЕКТЕ

Резкая смена обстановки большинству из людей дается тяжело. Не стали исключением и Набиуллины-старшие. Ренат, к примеру, отметил, что ему пока некомфортно под объективами телекамер и вечным наблюдением ведущих, а также психологов. Альбина же напротив полна энтузиазма и желания продолжать участие.

- То, что мы получаем благодаря проекту и продюсерам, мы не получим нигде. Я очень благодарна ведущим и руководству за то, что они увидели нашу проблему и увидели нас. Они действительно пытаются всем помочь. Другой вопрос, что мы должны предложенные нам инструменты взять и работать с ними – это самое сложное. Однако мы с мужем работаем, и вот уже спустя несколько дней мне кажется, что есть какие-то результаты, - отмечает она.

О СЕМЬЕ СЫНА

Из разговора с Альбиной стало ясно: жениться в 19 лет Амир решил не по собственному желанию.

- Я отнеслась достаточно отрицательно и критично, потому что Амир тогда только вылетел из гнезда и закончил первый курс университета. Помню, он пришел и сказал: «Я женюсь, потому что девушка поставила мне такое условие», - призалась «КП-Казань» женщина.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Позже на семейном совете родители пришли к выводу, что не станут препятствовать браку сына. Они решили, что этот шаг поможет Амиру стать более ответственным и решительным. Однако этого не произошло.

О ПРОБЛЕМАХ В СЕМЬЕ АМИРА

- Язиле, я думаю, не хватает уважения к мужчинам, к обществу, к старшим. А Амиру не хватает жесткости в принятии своих решений. Именно здесь он показывает свою слабость. К примеру, сегодня сказал, но завтра не сделал, - отвечает Ренат на наш вопрос о причинах того, что брак их сына находится на грани развода.

- Его жене не хватает определенной кроткости, уважения, доброты и умения дарить любовь не только одному мужчине, но и окружающим людям, - добавляет Альбина.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Обвинения в адрес Язили доказывает и тот факт, что меньше недели назад девушка опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором спрашивала у подписчиков, что делать, если «муж маменькин и папенькин сынок».

Альбина и Ренат не собираются становится конкурентами для семьи своего сына на телепроекте, но и отдавать в жертву свой собственный брак не планируют.