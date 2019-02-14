2019-02-16T22:34:16+03:00
Звезды

Ужинать будем, или мириться?

В Казани прошел предпремьерный показ фильма "Семь ужинов"
Лика ИСАЕВА
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Как сохранить жену, если она собралась развестись?Как сохранить жену, если она собралась развестись?Фото: кадр из фильма
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Давно известно, что путь к сердцу мужчины лежит через борщ, отбивную и компот. Но то, что путь к сердцу женщины нужно выстилать бужениной, моллюсками и тирамису, мы не знали до тех пор, пока нас не пригласили на «Семь ужинов».

Пригласили собственно потому, что Алёне больше не интересен муж-неудачник Жёня. Сидит на диване, с должности на должность прыгает, и все как-то не вверх, а вниз, и от этих прыжков наблюдается у весьма брутального мужчины настоящий кризис среднего возраста. Так что – завтра в загс, разводиться!

Полина Максимова стала настоящей звездой Фото: кадр из фильма

Полина Максимова стала настоящей звездойФото: кадр из фильма

Но Жёне разводиться вовсе не хочется, жена, ставшая почти чужой, нужна ему, как воздух. Так что наладить отношения он очень хочет, но не знает как. Вот и появилась теория семи ужинов. Алёна согласилась, потому что муж пообещал беспрепятственно развестись, как только пройдет последний. Не знала, бедняжка, что коварный муж заставит ее есть с завязанными глазами, голой и в компании с третьим.

Условия для ужина каждый раз будут меняться Фото: кадр из фильма

Условия для ужина каждый раз будут менятьсяФото: кадр из фильма

Если бы не прекрасный актерский состав, кто бы знает, как получился бы этот фильм. Только представьте себе Полину Максимову в роли Алёны – язвительную, резкую, жесткую карьеристку, и Елену Яковлеву в роли ее мамы. Представили? Прекрасно! Потому что это удивительный тандем, словно бы и вправду связанный родственными узами. А Владимир Ильин в роли соседа? Красавчик Петар Зекавица в роли ухажера – и шансы на любовь зрителей у Романа Курцына (Жени) начинают ощутимо таять.

Кстати, для режиссера Кирилла Плетнёва Полина Максимова словно талисман – ее роль в мелодраме «Без меня» раскрыла потрясающий драматический талант актрисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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