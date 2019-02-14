Не включайте "Громкую связь" ради сохранения семьи

Едва на экране появились участники «Квартета И», как появилось чувство, что «Громкая связь» - это очередной фильм из сериала «О чем говорят мужчины». Все те же актеры, те же шаблоны – взаимоотношения между давно знакомыми мужчинами, теперь к ним прибавились их жены. Так о чем же теперь будут говорить Борис (Ростислав Хаит), Вадик (Леонид Барац), Лев (Камиль Ларин) и Дима (Александр Демидов)? И их вторые половинки – Алина (Ирина Горбачева), Ева (Мария Миронова) и Катя (Анастасия Уколова)? Причины, по которым Дима прибыл на уикэнд один, станут понятны чуть позже.

Говорили ни о чем и обо всем, как и прежде. Вот только с каждой минутой картины впечатление о сериале испарилось, потому что перед нами уже были философ-хирург Лев, у которого взрослая дочь и откровенно стервозная супруга Ева, замученная невниманием мужа и киселем свекрови Алина, муж которой к ней не прикасается уже полгода, и откровенный неудачник с большими амбициями Вадик, которого преданно любит наивная, но чистая душой и сердцем Катя.

Друзья детства встретились и решили сыграть в игру на откровенностьФото: кадр из фильма

Проверить друг друга на честность предложила Ева. Что могут скрывать друг от друга приятели, которые вместе со школьной скамьи? Они столько лет вместе, уже и жены передружились, и даже не путают имена очередных супруг Вадика, так что – айфоны на стол, и вперед! Написанное – читаем, разговариваем вслух по громкой связи.

Оказалось, что все тайное всегда становится явным. Главное – сохранить отношения между друзьями и супругами после всего, что было…

Фильм снят очень хорошо и интересно. Авторы в самом начале сообщили, что российская картина – воспроизведение итальянской оригинальной картины «Идеальные незнакомцы». Но для адаптации к российскому зрителю изменили некоторые шутки в ленте, которые просто идеально зашли, приобретя тонкости нашего менталитета. Поэтому с учетом актеров можно сказать, что получилась хорошая российская комедия. О любви, толерантности и дружбе.