Абоненты Tele2 из Татарстана выбирают LTE

Tele2 фиксирует рост востребованности LTE-технологии. По итогам 2018 года через сеть четвертого поколения прошло более 50% интернет-трафика абонентов компании в Татарстане, а устройством с поддержкой 4G-технологии пользуется сегодня каждый второй клиент Tele2 в республике.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 в Татарстане стабильно растет: за прошедший год трафик в сети LTE увеличился в 3,6 раз, а доля 4G в общем объеме потребления интернета достигла 55%. Наиболее активные пользователи услуги связи четвертого поколения проживают в столице региона – Казани. На втором месте – абоненты из Набережных Челнов. Также сеть четвертого поколения востребована у клиентов компании из Зеленодольского, Альметьевского и Нижнекамского районов республики.

Проникновение 4G-устройств в сети Tele2 также стабильно растет. Доля абонентов компании, использующих гаджеты с поддержкой технологии LTE, за прошедший год увеличилась на 21 п.п. и составила 64%.

На фоне растущей популярности 4G-технологии оператор увеличивает емкость действующей сети четвертого поколения в крупных городах и расширяет покрытие в малых населенных пунктах республики. По итогам 2018 года количество базовых станций LTE в регионе выросло на 75%, строительство велось в десятках населенных пунктов Мамадышского, Сармановского, Тукаевского, Атнинского, Рыбно-Слободского, Лаишевского, Высокогорного, Заинского, Мензенинского, Новошешминского, Лаишевского и других районов республики. В результате воспользоваться мобильным интернетом на скорости 4G сегодня могут 81% жителей Татарстана.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

Facebook

Twitter

«ВКонтакте»