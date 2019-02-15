В Татарстане пятерых полицейских будут судить за доведение до самоубийства задержанного

Расследование уголовного дела, основными фигурантами которого стали сотрудники полиции Нижнекамска, завершено.

На скамье подсудимых окажутся начальник отделения по борьбе с групповой преступностью отдела угро УМВД Нижнекамского района 33-летний Ринат Ахметшин, 33-летний оперуполномоченный Михаил Логачев, уже уволенные со службы в полиции участковый 38-летний Наиль Миндубаев, а также оперативники 25-летний Гадель Рахимов и 31-летний Игорь Филинов.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки" и "Доведение до самоубийства". Шестой участник этой криминальной истории - Гарипов, находится в федеральном розыске.

Все началось с того, что 19 октября покончил жизнь самоубийством 22-летний житель Нижнекамска - Ильназ Пиркин, студент местного колледжа. Перед этим он записал на видео рассказ о пытках в полиции, из-за которых ему пришлось оговорить своего знакомого.

Пиркина задержали по подозрению в краже магнитолы из легковушки. По версии следствия, в полиции из него начали выбивать признания, в том числе и в других кражах, - Филинов и Рахимов угрожали и пытали, надевая на парня противогаз и перекрываю ему воздух.

Когда родители погибшего студента обратились в следственный комитет Татарстана, а также прокуратуру республики с требованием провести расследование и наказать виновных в самоубийстве сына, то, по мнению следствия, сотрудники полиции попытались переложить ответственность на других.

Как только Миндубаева, Рахимова и Филинова задержали, то их начальник – Ахметшин, решил освободить подчиненных. В полицию были доставлены владелец похищенной магнитолы и его знакомый.

"Обрабатывали" их Ахметшин и Логачев. Они в жесткой форме потребовали от мужчин признания, что это именно они довели студента до суицида из мести за кражу. При этом на людей оказывалось физическое и психическое насилие.

В итоге всех причастных к истории с суицидом взяли под стражу, и в СУ СКР Татарстана посыпались жалобы от других потерпевших. Они сообщали о беспределе нижнекамских полицейских.

Так, выяснилось, что в мае 2018 года, Логачев, проводивший проверку по сообщению о развратных действиях на территории одной из школ выяснил, что к совершению преступления причастен местный житель.

По версии следствия, вместо того, чтобы дать делу ход, оперативник начал звонить мужчине и требовать 20 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности. Вот только мужчина взятку решил передать полицейскому под контролем следователей. В итоге знакомый Логачева, которого он отправил за деньгами, был задержан с поличным.

Также выяснилось, что еще в ноябре 2016 года Ахметшин, Логачев и стажер Гарипов применяли в полиции избили другого жителя Нижнекамска. От него требовали признаться в избиении.

- Своей вины никто из фигурантов уголовного дела вину не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия все они арестованы. Уголовное дело направлено в суд. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно–розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Гарипова, который объявлен в федеральный розыск.