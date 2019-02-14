В Казани водитель сбил полицейского и протащил его по дороге несколько десятков метров

"Наша служба и опасна, и трудна" - слова из, наверное, самой известной песни о трудовых буднях полиции как нельзя кстати можно применить к истории, которая произошла 13 февраля в Московском районе Казани. Инспекторам ДПС пришлось преследовать машину, водитель которой отказался остановиться по требованию автоинспекторов.

К этому моменту известно, что экипаж сотрудников ДПС на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградская попытался остановить иномарку. "Шевроле Кобальт" на глазах инспекторов проехал по встречке на "красный". На сигнал остановиться водитель не отреагировал, тогда патрульный экипаж начал преследовать его.

Иномарка остановилась на перекрестке Ибрагимова-Восстания, и инспектор ДПС Динар Рахимов подошел к водителю и попросил передать ему водительские права, но тот снова продолжил движение, протащив за собой несколько десятков метров полицейского. В этот момент Рахимов пытался вытащить ключи из замка зажигания. "Шевроле" врезался в "Тойоту", стоявшую на встречке, после этого водитель выскочил из салона и скрылся.

- В настоящее время лицо, предположительно причастное к совершению преступления задержано, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В итоге, как не пытался скрыться водитель, его все же задержали. Стала понятна и причина нежелания встречаться с сотрудниками полиции - в салоне иномарки находился мужчина, который уклонялся от лечения от наркомании. В отношении него составлен административный протокол.

27-летний инспектор ДПС Динар Рахимов госпитализирован с различными травмами. Он находится под пристальным наблюдением врачей.