Появилось видео наезда на офицера Госавтоинспекции в Казани

В соцсетях появилось видео с места происшествия, которое произошло 13 февраля примерно в 15.20 на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания. Видеозапись с регистратора патрульного автомобиля начинается с того момента, как один из инспекторов ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани подходит к стоявшему на перекрестке автомобилю "Шевроле". Офицер разговаривает с водителем через приспущенное стекло, и вдруг водитель иномарки начинает движение.

Автомобиль сворачивает с проспекта Ибрагимова на улицу Восстания, при этом рука сотрудника Госавтоинспекции оказалась зажата стеклом со стороны водителя. Иномарка во время поворота выезжает на встречку и ударяется об "Тойоту" той стороной, где находится инспектор. После этого "Шевроле" останавливается и из него с пассажирской стороны выбегают молодые люди. Двое - с переднего и заднего сидений, пытаются убежать, но им мешает движение на дороге. В этот момент второй инспектор ДПС оставляет патрульный автомобиль и бежит проверить состояние коллеги, и тут же начинает требовать от водителя-нарушителя выйти из автомобиля. Мужчина выскальзывает из "Шевроле" со стороны пассажира и пытается сбежать, но попадает под колеса белой иномарки, которая поворачивала со стороны проспекта Ибрагимова на Восстания. Водитель "Шевроле" после удара отлетает под колеса автобуса, стоявшего на остановке.

Запись обрывается, когда водитель патрульного автомобиля возвращается к своему автомобилю, оглядев сбитого человека.

Все завершилось тем, что оставшись без присмотра, сбитый водитель "Шевроле" смог придти в себя и сбежать с места происшествия, угнав во дворе чужой автомобиль.

Рустама Гильфанова разыскивают полицейскиеФото: соцсети

Собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах сообщают, что по подозрению в наезде на инспектора ДПС разыскивается Гильфанов Рустам Газинурович, 07.06.1986 года рождения. Мужчина скрылся с места аварии на автомобиле "Шевроле Кобальт", который объявлен в розыск.

Сбитый инспектор ДПС находится в больнице.